Президент: важно укреплять оборонную мощь Беларуси

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил важность укрепления обороноспособности страны в современных условиях, когда в мире существует угроза терроризма, в разных регионах вспыхивают вооруженные конфликты, сообщили в пресс-службе главы государства.



© Sputnik Сергей Гунеев Лукашенко: в одиночку в современном мире нам не выжить

"Все это вынуждает нас всемерно укреплять оборонную мощь Беларуси и развивать военно-промышленный комплекс, — заявил белорусский лидер во время выступления на торжественном собрании по случаю Дня Независимости.

Президент признал, что государству приходится выделять немалые деньги на военно-промышленный комплекс, но оно не изменит свою позицию в этом вопросе.

"Как вы понимаете, это не дешево. И как бы нам ни было трудно, как бы ни было тяжело, не дай бог последние рубль и копейку отдавать на снаряды и оружие. Поэтому сегодня, я понимаю — непросто, трудно, но мы вынуждены заниматься обороной и безопасностью", — сказал он.

По словам Лукашенко, государство делает все, что армия "стала еще более современной и сильной". "На равных разговаривают только с теми государствами, которые способны за себя постоять. Это доказано нашей историей. Именно поэтому мы всеми силами будем беречь и защищать суверенитет и территориальную целостность белорусского государства", — заявил белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что мир и стабильность достигаются не по волшебству — за этим огромные усилия тех, кому дорого Отечество. "Именно этим, а не хождением по проспектам или пустой говорильней на митингах достигается благополучие людей и согласие в нашем общем доме", — сказал президент.

При этом он призвал белорусов беречь сплоченность общества и безопасность страны, препятствовать любым проявлениям экстремизма и насилия. "Есть только один путь: настраивать себя и своих детей на созидательный труд и хорошо помнить уроки истории", — сказал Лукашенко.