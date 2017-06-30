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"Детский сад, ясельная группа". Как в футбольном клубе ответили белорусскоязычному активисту

01.07.2017 19:18 — Разное | Tut.by  
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Языковой активист Игорь Случак, который уже не первый год ведет активную переписку с администрациями футбольных клубов, призывая их шире использовать белорусский язык, сообщил на своей странице в Фэйсбуке, что получил ответ от ФК «Гранит», который в минувшем сезоне покинул высшую лигу.


Игорь Случак. Фото: movananova.by

Как настойчиво добивался того Игорь Случак, ответ получен на белорусском языке, документ подписан председателем совета ФК «Гранит» Мариной Быстрой. Правда, в белорусскоязычном тексте хватает ошибок. Но основное внимание привлекает не это, а тон послания, нехарактерный для деловой переписки.

Представительница клуба признается, что ей пришлось дать ответ на белорусском языке «переступив через себя и только из-за глубокого уважения к официальным лицам государственных органов», которых Игорь Случак «достает и будет доставать», пока не получит ответ на белорусском.

Кроме того, Марина Быстрая уверена, что языковой активист «занимается никому не нужным делом» и советует Случаку «не казаться умнее, чем есть на самом деле».

Ну и на десерт представительница клуба оценила уровень развития активиста. «До умного человека вам еще очень далеко… Пока же в ваших письмах — отражение человека, который имеет уровень развития — детский сад, ясельная группа», — заключила Марина Быстрая.


Фото: facebook.com/ihar.sluchak

Примечательно, что в то же время Игорь Случак получил получил письмо диаметрального содержания из ФК «Неман», который является одним из лидеров чемпионата Беларуси. Гродненский клуб объявляет благодарность «за значны ўнёсак у кірунку павышэння статусу беларускай мовы, а таксама за пашырэнне яе выкарыстання не толькі ў футболе, але і ў штодзённым жыцці кожнага беларуса».


Фото: facebook.com/ihar.sluchak

Напомним, что в прошлом году генеральный секретарь ФК БАТЭ Андрей Вашкевич на очередное обращение организатора кампании «Справаводства па-беларуску» Игоря Случака ответил стихами на белорусском языке.

К слову, в нынешнем сезоне фамилии игроков БАТЭ на майках написаны на белорусском языке. Так же, впрочем, поступили и еще в половине клубов высшей лиги.

 
 
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Языковой активист Игорь Случак, который уже не первый год ведет активную переписку с администрациями футбольных клубов, призывая их шире использовать белорусский...

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