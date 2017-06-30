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Василий Кириенко занял третье место на первом этапе "Тур де Франс"
Белорусский велогонщик Василий Кириенко занял третье место на стартовом этапе самого престижного старта мира — «Тур де Франс».
14 километров гонки с раздельным стартом 36-летний белорус преодолел за 16 минут и 11 секунд. Отметим, что соревнования проходили в дождливую погоду.
Победу одержал партнер Кириенко по «Скай» британец Джеррант Томас, опередивший белоруса на семь секунд. Вторым стал швейцарец Штефан Кюнг.
Всего на старт гонки вышло 198 велогонщиков из 22 лучших команд мира. «Тур де Франс» в этом году проходит с 1 по 23 июля. Суммарная продолжительность гонки составляет 3540 километров.
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Белорусский велогонщик Василий Кириенко занял третье место на стартовом этапе самого престижного старта мира - "Тур де Франс".
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