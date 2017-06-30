ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Винус Уильямс прокомментировала ситуацию со смертельным ДТП

01.07.2017 20:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американская теннисистка Винус Уильямс, ставшая участницей аварии со смертельным исходом, заявила, что ее сердце разбито из-за случившегося. Запись спортсменка сделала на своей странице в Facebook.

Фото: Reuters

— Я опустошена и мое сердце разбито из-за этой аварии. Мои сердечные соболезнования семье и друзьям Джерома Барсона, я продолжаю молиться и думать о них, — написала она.

ДТП произошло 9 июня. По свидетельствам очевидцев, Уильямс за рулем внедорожника Toyota Sequoia выехала на перекресток на красный сигнал светофора. В ее машину врезался Hyundai Accent, которым управляла Линда Барсон. Пассажир — ее 78-летний муж Джером Барсон — спустя две недели скончался в больнице от полученных травм.

Ранее в субботу стало известно, что семья погибшего подала на теннисистку в суд. Несмотря на случившееся, спортсменка выступит на Уимблдоне, который стартует 3 июля.

Уильямс — семикратная победительница серии турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. 37-летняя американка четырежды выигрывала золотые медали Олимпийских игр (трижды в паре с младшей сестрой Сереной).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская теннисистка Винус Уильямс, ставшая участницей аварии со смертельным исходом, заявила, что ее сердце разбито из-за случившегося.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
20-летний белорусский хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика