|
20-летний белорусский хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ
Белорусский защитник Степан Фальковский заключил трехлетний контракт с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингс».
В прошлом сезоне Фальковский выступал в ECHL за клуб «Адирондак», набрав 34 (21+13) очков в 58 играх.
Год назад он был задрафтован «Калгари», но недавно клуб отказался от прав на габаритного (200 см, 102 кг) защитника.
Контракт 20-летнего защитника является двухсторонним. Это значит, что «Лос-Анджелес» может отправить белоруса в один из своих фарм-клубов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский защитник Степан Фальковский заключил трехлетний контракт с клубом НХЛ "Лос-Анджелес Кингс".
|
Архив (Разное)
Комментарии