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20-летний белорусский хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ

01.07.2017 20:32 — Разное | Tut.by  
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Белорусский защитник Степан Фальковский заключил трехлетний контракт с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингс».


Степан Фальковский. Фото: Andy Camp, echl.com

В прошлом сезоне Фальковский выступал в ECHL за клуб «Адирондак», набрав 34 (21+13) очков в 58 играх.

Год назад он был задрафтован «Калгари», но недавно клуб отказался от прав на габаритного (200 см, 102 кг) защитника.

Контракт 20-летнего защитника является двухсторонним. Это значит, что «Лос-Анджелес» может отправить белоруса в один из своих фарм-клубов.

 
 
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Белорусский защитник Степан Фальковский заключил трехлетний контракт с клубом НХЛ "Лос-Анджелес Кингс".

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