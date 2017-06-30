20-летний белорусский хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ

Белорусский защитник Степан Фальковский заключил трехлетний контракт с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингс».



Степан Фальковский. Фото: Andy Camp, echl.com

В прошлом сезоне Фальковский выступал в ECHL за клуб «Адирондак», набрав 34 (21+13) очков в 58 играх.

Год назад он был задрафтован «Калгари», но недавно клуб отказался от прав на габаритного (200 см, 102 кг) защитника.

Контракт 20-летнего защитника является двухсторонним. Это значит, что «Лос-Анджелес» может отправить белоруса в один из своих фарм-клубов.