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Болельщики БАТЭ поприветствовали Драгуна в команде едким баннером
Фанаты БАТЭ в концовке матча против «Городеи» на «Борисов-Арене» в 15-м туре вывесили баннер с едкой фразой в адрес Станислава Драгуна, который
«Драгун уже не тот, перекрашивай забор!». Болельщики «желто-синих» припомнили хавбеку историю с перекрашиванием забора у бабушки. О ней в 2012 году Станислав Драгун рассказал
— А правда, что в этой деревне ты как-то забор перекрасил из желто-синего в динамовский цвет?
— Было дело. Приехал. Смотрю: ворота синие, забор желтый. Непорядок. Говорю: «Бабушка, это несолидно. Надо перекрашивать». И перекрасил.
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Забавный эпизод приключился на матче БАТЭ против "Городеи" на "Борисов-Арене".
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