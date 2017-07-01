Болельщики БАТЭ поприветствовали Драгуна в команде едким баннером

Фанаты БАТЭ в концовке матча против «Городеи» на «Борисов-Арене» в 15-м туре вывесили баннер с едкой фразой в адрес Станислава Драгуна, который пополнил ряды команды .



Фото: fcbate.by

«Драгун уже не тот, перекрашивай забор!». Болельщики «желто-синих» припомнили хавбеку историю с перекрашиванием забора у бабушки. О ней в 2012 году Станислав Драгун рассказал в интервью газете «СБ. Беларусь-Сегодня». Напомним, что тогда молодой футболист был капитаном минского «Динамо».

— А правда, что в этой деревне ты как-то забор перекрасил из желто-синего в динамовский цвет?

— Было дело. Приехал. Смотрю: ворота синие, забор желтый. Непорядок. Говорю: «Бабушка, это несолидно. Надо перекрашивать». И перекрасил.

Драгун 30 июня подписал контракт с БАТЭ. Подробности заключения соглашения рассказал Анатолий Капский . Отметим, что на игрока претендовали также солигорский «Шахтер», брестское и минское «Динамо».