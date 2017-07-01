Минчанин Алексей Третьяков вместе с другом съездил в путешествие в Абхазию с заездом в Крым за 300 долларов. На путешествие с учетом дороги ушел месяц. На отдых парни отправились автостопом и автобусом, а обратно — на поезде. «Такой отдых не для всех», — предупреждает Алексей.



Алексей Третьяков (слева). Фото из личного архива героя.

FINANCE.TUT.BY публикует историю в рамках конкурса « Мой бюджетный отдых ». Среди присланных историй о недорогом путешествии читатели выберут лучшую, а мы вручим автору приз — 300 рублей.

— Это был август 2015 года. Попутчиком стал мой друг, с которым раньше уже путешествовали вместе. В этом путешествие мы хотели совместить многое: поваляться на пляже, пожить в палатке в диких местах, ночи на пролет «тусить» в клубах, спокойно сидеть у костра, сменять автостоп и комфортные автобусы. Нам это удалось.

Сразу хочу пояснить, что такой отдых не для всех. Но лично я поездил на отдых по путевке и понял, что пока это явно не мой вариант. Скучно и предсказуемо, а пока молодой, хочется именно приключений.

1 августа мы встретились с другом рано утром в Гомеле. Выезжая из города на общественном транспорте, ощущался дикий восторг от предвкушения приключений и полной неизвестности дальнейших событий.

Нашим первым городом для остановки должен был быть Симферополь, остальные города по маршруту нас особо не интересовали, поэтому смотрели их бегло. Случилось незапланированное посещение Таганрога.

Под Курском нас подобрал молодой дальнобойщик из Орши, наши пути должны были разойтись в Ростове-на-Дону, но за дорогу мы очень подружились и он предложил съездить с ним в Таганрог, а через 2 дня привезет нас обратно в Ростов-на-Дону. Мы согласились.

В Краснодаре мы взяли билет на автобус до Севастополя за 30 долларов с человека. В Севастополе мы погуляли день по городу, затем выехали за город и остановились в чудесном месте на мысе Фиолент. 2 дня мы наслаждались видами, купались в море.

По Крыму мы передвигались маршрутками вдоль побережья, поднимались на гору Ай-Петри. Маршрутки копеечные, потратили на них в Крыму примерно по 15 долларов с человека.

Следующим нашим остановочным пунктом был город Судак. Там мы сняли комнату за 20 долларов с человека за 5 дней. Эти 5 дней мы провели весело: ночные клубы до утра, купались в ночном море, загорали и т.д.

Дальше были все курортные города России. День-два на город, больше захотелось провести только в Геленджике. Там мы прожили 5 дней в благоустроенном кемпинге.

Изюминкой нашего путешествия стала Абхазия. Там мы были 8 дней. 5 дней жили в Гагре, день потратили на экскурсию на озеро Рица, еще день на Сухум и день на Пицунду.

Билеты на поезд обратно из Сочи в Минск мы взяли заранее. Мне билет был бесплатным как железнодорожнику, платили только за один билет около 60 долларов.

Итого было потрачено 80 долларов на транспорт, еще 20 долларов на жилье (к этой сумме еще нужно прибавить небольшую оплату за кемпинг), а на еду и развлечения — около 200 долларов.

Надеюсь, что мой опыт покажет, что можно путешествовать с небольшим бюджетом, а самое главное — интересно, разнообразно и очень весело.

В августе этого года уже вместе со своей девушкой поедем с небольшим бюджетом по маршруту: Беларусь-Азербайджан-Грузия-Армения-Турция-Болгария-Румыния-Молдова. Можно следить за нами в этой группе .

А узнать все секреты бюджетных путешествий можно посетив ежегодный фестиваль путешествий «Travel Fest», который пройдет в этом году в Минске в конце октября.

У вас также есть история о недорогом путешествии? Тогда присылайте ее на адрес vlad.kovalevski@tutby.com с пометкой «Мой бюджетный отдых». Письма принимаем до 20 июля. Полные условия конкурса можно прочитать здесь .