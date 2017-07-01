Что носить: модная летняя обувь

Большое влияние на то, что мы носим, оказывают модные показы и красные ковровые дорожки. Теперь, с развитием социальных сетей, узнать о том, что на себя надевают знаменитости в повседневной жизни, легче легкого, и если не подражать, то брать пример со своих кумиров. Сегодня LADY вспоминают модную летнюю обувь, замеченную у звезд и которая должна быть в летнем гардеробе каждой модницы.

Туфли-лодочки





Туфли-лодочки никогда не выходили из моды, менялись лишь цвет, форма и материал. Очень сомнительно, что такие туфли вообще когда-нибудь выйдут из моды, поскольку это проверенная классика. Геометрия снова в моде, поэтому можно не опасаясь брать с полок туфли необычной формы. Однако стоит обратить внимание: на подиумах преобладали туфли-лодочки без излишних застежек и дополнительного декора.

В цвете никаких ограничений нет, в моду сейчас вошел спорный для одежды и обуви белый цвет, нежно-розовый, который полюбился модным домам. Заполучив такую пару обуви, вы будете выглядеть так, будто вот-вот пойдёте по красной дорожке, а не на остановку.

Сабо





Это не тапочки на каблуке, в которых не стыдно выйти вынести мусор. Это один из самых практичных и удобных видов обуви, который сейчас в моде, — сабо. Изначально этот вид французской обуви делался из дерева и больше походил на деревянные лапти, но с течением времени сабо выглядят как очень стильные туфли.

Любая обувь без задника сейчас в тренде, но на рынке такую обувь вы вряд ли найдете, а вот в порядочном магазине, для них наверняка выделена отдельная полка.

Туфли с толстой подошвой или с устойчивым каблуком





Устойчивый толстый каблук или подошва — спасение для тех, кто всегда в движении, поэтому можно только благодарить моду за то, что она делает комфортные вещи трендовыми. Журнал Vogue доверил устойчивому каблуку целую статью, мода доверила подиумы, а вам стоит доверить ему свои ноги. Удобный, красивый, стильный — чего еще требовать от каблука?

Слипоны





Слипоны появились еще в 1970-х годах и были обувью мужчин-серферов, но это не значит, что девушки не могут их носить. В моду слипоны вошли в прошлом сезоне, а в этом каждый модный дом совершенствовал этот вид обуви по-своему: появились джинсовые и кожаные слипоны, кружевные слипоны и слипоны на платформе.

Если вы немножечко устали порхать на каблуках и делать вид, что ваши ноги совсем не страдают, то можете смело переобуться в слипоны и остаться при этом модной и стильной. Слипоны подходят практически к любому стилю, кроме классического, так что было бы очень практично добавить их в гардероб.

Обувь с цветочным принтом





Цветочный принт — тренд сезона. Крупные и мелкие цветы в виде принта или вышивки были замечены почти на каждом показе весенне-летнего сезона: Isabel Marant, Victoria Beckham, Gucci, Dolce&Gabbana, Equipment. Изображения цветов могут быть на ваших платьях, сумках, платках и, конечно же, обуви. Белорусские магазины предоставляют широкий выбор подобной обуви, не обделив этот тренд вниманием, как, например, высокие сапоги или туфли с каблуком-рюмочкой.

Ну и, в конце концов, кроме того что это модно, все знают, что изображения цветов на одежде — это невероятно изящно и эстетично.