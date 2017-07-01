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МАРТ - про указание цен товаров за кг или литр: постановление Совмина еще не вступило в силу

02.07.2017 07:26 — Разное | Tut.by  
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МАРТ по-прежнему рекомендует субъектам торговли, которые продают пищевые продукты в магазинах, павильонах, автомагазинах, интернет-магазинах, обозначать цену пищевых продуктов за один килограмм и один литр. Ранее предполагалось, что уже с 1 июля этого года двойные ценники должны будут в обязательном порядке появиться в магазинах, однако пока не принято соттветствующее постановление Совмина.


Напомним, новшество МАРТ анонсировал еще в октябре прошлого года. Перед этим как раз появилась петиция с предложением заставить торговые объекты писать цены за литр или килограмм.

C 1 января этого года магазинам рекомендовали писать цены товаров за килограмм или литр. Некоторые торговые сети последовали этой рекомендации. Как предполагалось, магазины должны будут уже с 1 июля этого года в обязательном порядке указывать цены в литрах и килограммах, однако пока не вступило в силу соответствующее постановление правительства.

«Вступление в силу постановления правительства, предусматривающего соответствующую корректировку правил продажи товаров, запланировано после принятия подготовленных в рамках проводимой государством политики по либерализации условий ведения бизнеса нормативных правовых актов», — уточняют в МАРТ.

Указывать стоимость пищевых продуктов за один килограмм и один литр МАРТ рекомендует не только на ценниках, но и в рекламе, каталогах, распространяемых субъектами торговли неопределенному кругу лиц в указанных объектах, на сайтах интернет-магазинов. В ведомстве уточняют, что это необходимо для «создания комфортных условий для выбора и приобретения товаров, а также защиты интересов и прав потребителей».

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