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МАРТ - про указание цен товаров за кг или литр: постановление Совмина еще не вступило в силу
МАРТ по-прежнему
Напомним, новшество МАРТ
C 1 января этого года магазинам
«Вступление в силу постановления правительства, предусматривающего соответствующую корректировку правил продажи товаров, запланировано после принятия подготовленных в рамках проводимой государством политики по либерализации условий ведения бизнеса нормативных правовых актов», — уточняют в МАРТ.
Указывать стоимость пищевых продуктов за один килограмм и один литр МАРТ рекомендует не только на ценниках, но и в рекламе, каталогах, распространяемых субъектами торговли неопределенному кругу лиц в указанных объектах, на сайтах интернет-магазинов. В ведомстве уточняют, что это необходимо для «создания комфортных условий для выбора и приобретения товаров, а также защиты интересов и прав потребителей».
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МАРТ по-прежнему рекомендует субъектам торговли, которые продают пищевые продукты в магазинах, павильонах, автомагазинах, интернет-магазинах, обозначать цену...
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