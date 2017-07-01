5 недооцененных курортных направлений

На протяжении многих лет пьедестал самых топовых курортных направлений в Беларуси неизменно занимают Турция, Египет и Греция. По крайне мере именно их последние лет десять активнее всего тиражируют отечественные туристические агентства. Чуть позади плетутся не менее привычные нашему туристу Испания, Италия и Болгария. Популярность этих мест вполне оправданна: разумный баланс цены и качества, сведённые к минимуму риски — туристы заранее знают, чего ожидать от отдыха в этих странах, если не на личном опыте, то на опыте друзей, коллег и знакомых. Однако этот материал предназначен для тех, кто уже подустал от традиционных курортных локаций и хочет разнообразить географические координаты своего досуга. Ниже вашему вниманию предлагаются пять направлений, которые ничем не уступают лидерам туристического рынка.

Португалия

Публикация от СвеЖесть (@cvejest) Июн 29 2017 в 2:36 PDT

Страна, известная своими футболистами, портвейном и креплёным вином мадера. Этакая младшая сестрёнка соседней Испании, остающаяся в тени более влиятельной родственницы. Но не стоит недооценивать туристический потенциал этого государства. Когда-то Португалия была мощной колониальной империей — следы былого величия здесь можно найти и сегодня: средневековые замки, королевские дворцы и кафедральные соборы. В этой стране всё дышит историей и тоской по утраченному великолепию. Больше всего таких достопримечательностей сосредоточено в двух крупнейших городах Лиссабоне и Порту. Шумных туристических групп здесь не так много, как в том же Мадриде или Барселоне. Сами же португальцы по характеру люди весьма открытые, эмоциональные и отзывчивые. Климат в стране довольно мягкий — от летней жары спасает идущая со стороны Гольфстрима прохлада.

В Португалии найдётся место для путешественников любого уровня достатка. Стоимость жизни здесь (в том числе и цены в магазинах, кафе и ресторанах) ниже, чем в Испании, Италии или Франции. Запросам самых требовательных туристов ответят фешенебельные курорты Лиссабонской Ривьеры, удобное расположение которых позволяет совмещать пляжный отдых с насыщенной экскурсионной программой. Есть и более демократичная курортная зона Алгарве, привлекающая в первую очередь живописными видами и многочисленными пляжами, оснащёнными всеми необходимыми удобствами.

Публикация от Ирина Золкина (@zolkinairina) Июн 29 2017 в 1:26 PDT

Те же, кто хочет тихого и спокойного отдыха наедине с природой, отправляются на остров Мадейра.

Португалия подкупает удачной комбинацией богатой истории, природных красот и гастрономических изысков — эта страна способна стать откровением даже для бывалых путешественников.

Мальта

Публикация от Totiana Shevchenko (@tanyshe) Июн 29 2017 в 7:25 PDT

Публикация от Anastasia (@na7ty_v) Июн 29 2017 в 6:14 PDT

Крошечный остров, расположенный в водах Средиземного моря. Крошечный настолько, что из одного конца до другого можно добраться всего за полтора часа езды. А за две недели при желании успеть осмотреть абсолютно все достопримечательности края. Чтобы встретить здесь местных жителей, придётся очень постараться — кажется, что остров заполнен лишь съехавшимися со всего света туристами. И большая их часть — студенты школ английского языка, решившие во время каникул совместить приятное с полезным. Самые оживлённые курортные города Мальты — Сент-Джулианс и Слима, они расположены так близко друг к другу, что вы и не заметите, как покинете один и окажетесь в другом. Сент-Джулиансу отдаёт предпочтение молодёжь — в этом городе находится местная улица баров и культовый район Пачевилль, в котором сосредоточена практически вся ночная жизнь Мальты. Слима больше подойдёт для семейного отдыха и шопинга. На острове царит типичный средиземноморский климат, большинство летних дней ясные и солнечные.