Как в реальной жизни выглядят звезды, которым больше 60

Мерил Стрип, Хелен Миррен, Дайан Китон и другие звезды, которым перевалило за 60, на красной дорожке выглядят восхитительно. Они привлекают внимание фотокамер и прессы порой даже чаще, чем их молодые коллеги, находящиеся на пике популярности. Но что же происходит в повседневной жизни? Удается ли им блистать так же, как на светских мероприятиях?

Мерил Стрип, 67 лет



Фото: buro247.kz

Хелен Миррен, 71 год



Фото: Elle.ua, hellomagazine.com

Джейн Фонда, 79 лет



Фото: ivona.bigmir.net

Катрин Денев, 73 года



Фото: hochu.ua, malinca.ru

Джуди Денч, 82 года



Фото: LiveInternet, teleprogramma.pro