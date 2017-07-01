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Как в реальной жизни выглядят звезды, которым больше 60
Мерил Стрип, Хелен Миррен, Дайан Китон и другие звезды, которым перевалило за 60, на красной дорожке выглядят восхитительно. Они привлекают внимание фотокамер и прессы порой даже чаще, чем их молодые коллеги, находящиеся на пике популярности. Но что же происходит в повседневной жизни? Удается ли им блистать так же, как на светских мероприятиях?
Мерил Стрип, 67 лет
Хелен Миррен, 71 год
Джейн Фонда, 79 лет
Катрин Денев, 73 года
Джуди Денч, 82 года
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