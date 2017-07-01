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Как в реальной жизни выглядят звезды, которым больше 60

02.07.2017 08:30 — Разное | Tut.by  
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Мерил Стрип, Хелен Миррен, Дайан Китон и другие звезды, которым перевалило за 60, на красной дорожке выглядят восхитительно. Они привлекают внимание фотокамер и прессы порой даже чаще, чем их молодые коллеги, находящиеся на пике популярности. Но что же происходит в повседневной жизни? Удается ли им блистать так же, как на светских мероприятиях?

Мерил Стрип, 67 лет


Фото: buro247.kz

Хелен Миррен, 71 год


Фото: Elle.ua, hellomagazine.com

Джейн Фонда, 79 лет


Фото: ivona.bigmir.net

Катрин Денев, 73 года


Фото: hochu.ua, malinca.ru

Джуди Денч, 82 года


Фото: LiveInternet, teleprogramma.pro
 
 
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