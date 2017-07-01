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Выходные со вкусом: три необычных блюда из мяса к столу

02.07.2017 08:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В наших рецептах — ребрышки с кофе, стейк с пивом и любимый практически всеми шашлык в оригинальном исполнении. Итак, начнем с самого интригующего блюда.

Ребрышки в сухом маринаде с кофе

Как бы странно это ни звучало, кофе прекрасно сочетается с мясом. Просто делаем из кофе со специями сухую приправу и натираем ребрышки. Готовится такое блюдо неприлично быстро и открывается с новой неожиданной стороны вкуса. Итак….

Нам понадобится:

  • Говяжьи или свиные ребрышки — 2 кг
  • Кофейные зерна темной обжарки — 3 ст. л.
  • Белый перец горошком — 0,5 ч. л.
  • Морская соль — 2 ч. л.
  • Паприка сушеная молотая — 2 ст. л.
Выходные со вкусом: три необычных блюда из мяса к столу
© Sputnik / Людмила Янковская
Ребрышки в сухом маринаде с кофе

Сначала сделаем сухую приправу. Для этого смешиваем соль, измельченный перец, паприку и кофе до однородности

Выходные со вкусом: три необычных блюда из мяса к столу
© Sputnik / Людмила Янковская
Ребрышки в сухом маринаде с кофе

Ребрышки перебираем, удаляем лишнее, складываем в контейнер и обваливаем их, тщательно покрывая ребра однородным слоем сухой приправы. И отправляем в холодильник на любое время, ребра прекрасно постоят в сухом маринаде сутки-другие.

Выходные со вкусом: три необычных блюда из мяса к столу
© Sputnik / Людмила Янковская
Ребрышки в сухом маринаде с кофе

Прежде чем ребрышки отправятся в готовку, решетку гриля прокаливаем, смазываем ее растительным маслом. Выкладываем ребрышки на решетку не очень плотно — и на угли.

Выходные со вкусом: три необычных блюда из мяса к столу
© Sputnik / Людмила Янковская
Ребрышки в сухом маринаде с кофе

Когда ребрышки будут почти готовы, уже слегка зарумянятся, снимаем решетку с огня, смазываем их при помощи кулинарной кисти  тонким слоем горчицы и снова отправляем на угли до полного приготовления.

Выходные со вкусом: три необычных блюда из мяса к столу
© Sputnik / Людмила Янковская
Ребрышки в сухом маринаде с кофе

Блюдо готово!

Выходные со вкусом: три необычных блюда из мяса к столу
© Sputnik / Людмила Янковская
Ребрышки в сухом маринаде с кофе

Шашлык в тосканском стиле

Этот рецепт подойдет для любителей специй, а где растут самые ароматные травы? Конечно, в Таскании! Итак…

Нам понадобится:

  • Свиные ребра — 2,5 кг
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Розмарин свежий
  • Соль — 1,5 ст. л.
  • Семена укропа — 1,5 ст. л.
  • Свежемолотый перец — 2 ч. л.
  • Сладкая паприка — 2 ч. л.
  • Измельченный красный перец — 1 ч. л.
  • Молотый кориандр — 1 ч. л.
  • Бальзамический уксус — 3 ст. л.
  • Молотый душистый перец — ½ ч. л.
Выходные со вкусом: три необычных блюда из мяса к столу
© Sputnik / Людмила Янковская
Шашлык в тосканском стиле

Смешиваем специи. Свежий розмарин, тимьян и перец измельчаем. Специи поочередно перемалываем. Складываем ингредиенты в миску, добавляем оливковое масло и замешиваем кашицу из специй.

Выходные со вкусом: три необычных блюда из мяса к столу
© Sputnik / Людмила Янковская
Шашлык в тосканском стиле

Мясо режем крупноватыми кусками, выкладываем в контейнер и сверху выливаем нашу кашицу из специй, тщательно перемешиваем. Закрываем контейнер и отправляем мясо в холодильник на пару часов. Мясо в таком маринаде может храниться долго, до недели.

Выходные со вкусом: три необычных блюда из мяса к столу
© Sputnik / Людмила Янковская
Шашлык в тосканском стиле

Достаем мясо из холодильника, чтобы нагрелось до комнатной температуры. Шампуры протираем тряпицей, пропитанной подсолнечным маслом, и немного прокаливаем. Теперь можно нанизывать мясо, старайтесь оставлять расстояние между кусками. Вот и все, отправляем на угли и доводим до готовности.

Выходные со вкусом: три необычных блюда из мяса к столу
© Sputnik / Людмила Янковская
Шашлык в тосканском стиле

Минуты за 2 до окончания приготовления снимаем мясо с углей, смазываем бальзамическим уксусом и еще минуты две готовим.

Выходные со вкусом: три необычных блюда из мяса к столу
© Sputnik / Людмила Янковская
Шашлык в тосканском стиле

Стейк в пивном маринаде

Пиво — один из лучших маринадов для мяса, главное, это должно быть темное густое и насыщенное пиво, а если добавить к нему немного сладкой нотки в виде меда, получится отличное сочетание вкусов. Итак..

Нам понадобится

  • Свиные отбивные — 6 шт.
  • Темное пиво — 1 бутылка
  • Тимьян свежий
  • Розмарин свежий
  • Соль — 1 ст. л.
  • Чеснок — 6 зубчиков
  • Черный молотый перец 1 ч. л.
  • Мед — 4 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Вода холодная или лед
Выходные со вкусом: три необычных блюда из мяса к столу
© Sputnik / Людмила Янковская
Стейк в пивном маринаде

Займемся рассолом. Смешиваем пиво, соль, мед и сахар, заливаем это очень холодной водой или льдом (опционально равным полулитру воды). Рассол готов. Выкладываем в контейнер стейки, заливаем их рассолом. Закрываем контейнер и отправляем мясо мариноваться в холодильник минимум часа на 4, а еще лучше сделать это накануне вечером.

Выходные со вкусом: три необычных блюда из мяса к столу
© Sputnik / Людмила Янковская
Стейк в пивном маринаде

Пока стейки маринуются, сделаем для них кашицу из специй. Измельчим розмарин, тимьян, чеснок и перец, тщательно разотрем, ингредиенты должны дать немного сока.

Выходные со вкусом: три необычных блюда из мяса к столу
© Sputnik / Людмила Янковская
Стейк в пивном маринаде

Достаем стейки из рассола, с помощью кухонных полотенец вытираем практически насухо. Затем каждый стейк с двух сторон натираем кашицей из специй.

Выходные со вкусом: три необычных блюда из мяса к столу
© Sputnik / Людмила Янковская
Стейк в пивном маринаде

Выкладываем стейки на предварительно прокаленную и смазанную растительным маслом решетку гриля и отправляем на угли. Готовим стейки, периодически поворачивая, чтобы получилась равномерная аппетитная корочка.

Выходные со вкусом: три необычных блюда из мяса к столу
© Sputnik / Людмила Янковская
Стейк в пивном маринаде

Сытное и вкусное блюдо готово.

Выходные со вкусом: три необычных блюда из мяса к столу
© Sputnik / Людмила Янковская
Стейк в пивном маринаде

Приятного аппетита!

 
 
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Июль начался с больших выходных, которые многие белорусы предпочитают проводить на природе. Почему бы не приготовить что-то новенькое и необычное?

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