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Выходные со вкусом: три необычных блюда из мяса к столу
02.07.2017 08:10 — Разное | Sputnik Беларусь
В наших рецептах — ребрышки с кофе, стейк с пивом и любимый практически всеми шашлык в оригинальном исполнении. Итак, начнем с самого интригующего блюда.
Ребрышки в сухом маринаде с кофе
Как бы странно это ни звучало, кофе прекрасно сочетается с мясом. Просто делаем из кофе со специями сухую приправу и натираем ребрышки. Готовится такое блюдо неприлично быстро и открывается с новой неожиданной стороны вкуса. Итак….
Нам понадобится:
© Sputnik / Людмила Янковская
Ребрышки в сухом маринаде с кофе
Сначала сделаем сухую приправу. Для этого смешиваем соль, измельченный перец, паприку и кофе до однородности
© Sputnik / Людмила Янковская
Ребрышки в сухом маринаде с кофе
Ребрышки перебираем, удаляем лишнее, складываем в контейнер и обваливаем их, тщательно покрывая ребра однородным слоем сухой приправы. И отправляем в холодильник на любое время, ребра прекрасно постоят в сухом маринаде сутки-другие.
© Sputnik / Людмила Янковская
Ребрышки в сухом маринаде с кофе
Прежде чем ребрышки отправятся в готовку, решетку гриля прокаливаем, смазываем ее растительным маслом. Выкладываем ребрышки на решетку не очень плотно — и на угли.
© Sputnik / Людмила Янковская
Ребрышки в сухом маринаде с кофе
Когда ребрышки будут почти готовы, уже слегка зарумянятся, снимаем решетку с огня, смазываем их при помощи кулинарной кисти тонким слоем горчицы и снова отправляем на угли до полного приготовления.
© Sputnik / Людмила Янковская
Ребрышки в сухом маринаде с кофе
Блюдо готово!
© Sputnik / Людмила Янковская
Ребрышки в сухом маринаде с кофе
Шашлык в тосканском стиле
Этот рецепт подойдет для любителей специй, а где растут самые ароматные травы? Конечно, в Таскании! Итак…
Нам понадобится:
© Sputnik / Людмила Янковская
Шашлык в тосканском стиле
Смешиваем специи. Свежий розмарин, тимьян и перец измельчаем. Специи поочередно перемалываем. Складываем ингредиенты в миску, добавляем оливковое масло и замешиваем кашицу из специй.
© Sputnik / Людмила Янковская
Шашлык в тосканском стиле
Мясо режем крупноватыми кусками, выкладываем в контейнер и сверху выливаем нашу кашицу из специй, тщательно перемешиваем. Закрываем контейнер и отправляем мясо в холодильник на пару часов. Мясо в таком маринаде может храниться долго, до недели.
© Sputnik / Людмила Янковская
Шашлык в тосканском стиле
Достаем мясо из холодильника, чтобы нагрелось до комнатной температуры. Шампуры протираем тряпицей, пропитанной подсолнечным маслом, и немного прокаливаем. Теперь можно нанизывать мясо, старайтесь оставлять расстояние между кусками. Вот и все, отправляем на угли и доводим до готовности.
© Sputnik / Людмила Янковская
Шашлык в тосканском стиле
Минуты за 2 до окончания приготовления снимаем мясо с углей, смазываем бальзамическим уксусом и еще минуты две готовим.
© Sputnik / Людмила Янковская
Шашлык в тосканском стиле
Стейк в пивном маринаде
Пиво — один из лучших маринадов для мяса, главное, это должно быть темное густое и насыщенное пиво, а если добавить к нему немного сладкой нотки в виде меда, получится отличное сочетание вкусов. Итак..
Нам понадобится
© Sputnik / Людмила Янковская
Стейк в пивном маринаде
Займемся рассолом. Смешиваем пиво, соль, мед и сахар, заливаем это очень холодной водой или льдом (опционально равным полулитру воды). Рассол готов. Выкладываем в контейнер стейки, заливаем их рассолом. Закрываем контейнер и отправляем мясо мариноваться в холодильник минимум часа на 4, а еще лучше сделать это накануне вечером.
© Sputnik / Людмила Янковская
Стейк в пивном маринаде
Пока стейки маринуются, сделаем для них кашицу из специй. Измельчим розмарин, тимьян, чеснок и перец, тщательно разотрем, ингредиенты должны дать немного сока.
© Sputnik / Людмила Янковская
Стейк в пивном маринаде
Достаем стейки из рассола, с помощью кухонных полотенец вытираем практически насухо. Затем каждый стейк с двух сторон натираем кашицей из специй.
© Sputnik / Людмила Янковская
Стейк в пивном маринаде
Выкладываем стейки на предварительно прокаленную и смазанную растительным маслом решетку гриля и отправляем на угли. Готовим стейки, периодически поворачивая, чтобы получилась равномерная аппетитная корочка.
© Sputnik / Людмила Янковская
Стейк в пивном маринаде
Сытное и вкусное блюдо готово.
© Sputnik / Людмила Янковская
Стейк в пивном маринаде
Приятного аппетита!
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