Зачем публиковать фотографии обычных женщин без ретуши и фильтров?

Миллионы идеальных женских образов в журналах, кино, в социальных сетях. Ретушь, фильтры, профессиональная постановка света и талантливые фотографы. А как это влияет на восприятия нами своего собственного тела?

Мы приводим мнение психолога Юлии Лапиной , которая объясняет, почему медиа и модная индустрия должна как можно чаще использовать образы обычных женщин.





Почему в историях о вампирах подчеркивается, что они не отражаются в зеркалах? Потому что есть архетип, что монстров не должны видеть. Чудовища должны прятаться от дневного света и взглядов людей. Чтобы сделать из человека монстра, достаточно лишить его «отражения». Мы так устроены, что не можем видеть себя со стороны, без отражений в зеркалах и глазах других людей — даже исходя из анатомического расположения глаз. Сегодня в эпоху интернета медиа в самом широком смысле наше основное зеркало мира.

Самые обычные женщины не видят своих отражений на страницах журналов, в кино, в соцсетях — это дает им ощущение, что естественные процессы тела — растяжки, изменившаяся форма груди и тела есть нечто, чего нужно стыдиться и прятать, никому никогда не показывать и считать это «монстром».





Интересно, что в мартовском номере далекого доцифрового 1998 года пионер глянца Cosmopolitan предпринимает, наверное, первую попытку поговорить о том, как глянцевый мир отрывается от реальности и публикует материал «7 обнаженных девушек довольных собой», который вызывал очень горячую дискуссию у читателей ровно в рамках того же спектра, что и сейчас, почти 20 лет спустя, от «фу, ужас, это как такое можно показывать» до «завидую их смелости и уверенности в себе».

Это были фото самых обычных девушек немодельной внешности разного роста и комплекции, которые не постеснялись раздеться, чтобы напомнить о разнице между телом реальным и телом с картинки. С тех пор попытки подобных экспериментов появлялись в глянце, но явно не создавали тренда, а скорее, наоборот, имели привкус рубрики в стиле желтых газет «зазеркалье». И это объяснимо — такие материалы могут продавать журнал, лишь когда они исключение из калейдоскопа глянцевых тел, но не когда эти обычные тела присутствуют в журнале на равных.

Очень точно этот дисбаланс «глянец/реальность» подметила Хелен Филдинг в своей книге «Бриджит Джонс без ума от мальчишки»:

«…Впрочем, даже разодевшись в пух и прах и нанеся на лицо полную «боевую раскраску», многие женщины продолжают считать, что выглядят совсем не так, как могли бы.





Посмотрите на моделей, красующихся на рекламных плакатах. Можно подумать, будто мы живем на планете, населенной низенькими толстенькими зелеными человечками, среди которых лишь изредка встречаются высокие, худые, желтокожие особи, однако местные рекламщики по какой-то непонятной причине предпочитают использовать в своем бизнесе именно их, причем стараются с помощью фотошопа сделать их еще более высокими и еще более желтокожими.

Что в таком случае остается маленьким толстеньким зеленым человечкам, которым не посчастливилось родиться худыми и ростом с телеграфный столб? Только острое чувство собственной неполноценности!"

Но эпоха «каждый сам себе медиа» меняет правила игры, и когда издержки для ведения блога уже не штат редакции, финская бумага и прибыль акционеров издательского дома, а лишь доступ в интернет и немного свободного времени автора, то можно не оглядываться на бюджеты рекламодателя и строить иную информационную политику.

Присутствие в визуальном пространстве изображений обычных женщин с самыми разными телами — это в первую очередь про то, что тело просто тело — оно может быть самым разным, в том числе у одного человека в течение его жизни. Это про преодоление одиночества, это про «я-не-монстр, я вижу отражения таких же, как я».

Стыд за тело, ощущение, что его надо скрывать, потому что оно монстр, лишает человека радостей жизни в конкретном моменте, моменте, кроме которого у нас ничего и нет, моменте, в котором мы лишаемся возможности радоваться летнему солнцу, теплому ветру, компании друзей. Это мучительное ощущение, что ты не просто живешь с монстром, а ты и есть монстр, да еще такой, каких на белом свете не сыщешь.

Фотографии в Сети, они для того, чтобы именно ПОКАЗАТЬ — тело может быть разным, тело никогда не монстр, потому что настоящие монстры всегда невидимо прячутся в человеческой душе, воплощаясь не в растяжки, целлюлит или жировую ткань, но в ненависть, нелюбовь и насилие к другим.