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День вышиванки: язык - это душа народа, а одежда - его лицо

02.07.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Все, что касается нашей традиционной культуры, достойно пристального внимания и исследований. Кто-то из умных людей как-то говорил, что язык — это душа народа, а одежда — его лицо, отметила собеседница Sputnik.

"Мне нравится, что молодежь надевает вещи с элементами традиционного орнамента. Пусть это будет майка, какой-то принт, но как начало этой преемственности поколений в традиционной культуре — это не так уж и плохо. Меняется жизнь, интерес к своим корням, огромному богатству, которым мы обладаем в плане традиционной культуры, в плане вышиванки, это может начинаться с "вышимайки" и заставить задуматься о серьезных вещах", — уверена Метлевская. 

День вышиванки: язык - это душа народа, а одежда - его лицоМинске" title="Репетиция парада ко Дню Независимости в Минске" class="">
© Sputnik / Виктор Толочко
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Этнограф также рассказала о значении отдельных символов и их правильном расположении на одежде, чтобы каждый из них был сфокусирован на здоровье человека.

"Знаки эти не абы что, они когда-то появились на белой одежде как обереги, их можно читать как письмо. Они для этого наносились на определенные части одежды. И это были не просто какие-то цветочки или закорючки. Геометрический орнамент — он более древний, и все это были просьбы хозяйки, той женщины, которая вышивала. Руки должны быть сильными, вокруг шеи орнамент — это чтобы никакая болезнь не забралась. Даже потайной шов "козлик" также был оберегом ", — отметила Метлевская.

Кроме того, собеседница рассказала, что означают такие символы, как солнце, земля, природа и деревья, в каких случаях используются, а также как отражаются в вышивке человеческие взаимоотношения.

"Пустой ромб — это женское начало, когда в середине крест, то это мужское начало. И знак огня. Тогда в общем получается знак плодородия. И вот так рождается новая жизнь", — сообщила Метлевская.

День вышиванки отмечают в Беларуси 2 июля, накануне празднования главного государственного праздника — Дня независимости страны.

Беседу с этнографом Ларисой Метлевская об истории возникновения и значения зимвалав белорусского вышиванки слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В праздничный день этнограф, дипломант международных конкурсов Лариса Метлевская рассказала радио Sputnik Беларусь об истории возникновения и значении символов...

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