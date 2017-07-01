День вышиванки: язык - это душа народа, а одежда - его лицо

Все, что касается нашей традиционной культуры, достойно пристального внимания и исследований. Кто-то из умных людей как-то говорил, что язык — это душа народа, а одежда — его лицо, отметила собеседница Sputnik.

"Мне нравится, что молодежь надевает вещи с элементами традиционного орнамента. Пусть это будет майка, какой-то принт, но как начало этой преемственности поколений в традиционной культуре — это не так уж и плохо. Меняется жизнь, интерес к своим корням, огромному богатству, которым мы обладаем в плане традиционной культуры, в плане вышиванки, это может начинаться с "вышимайки" и заставить задуматься о серьезных вещах", — уверена Метлевская.

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Минске" title="Репетиция парада ко Дню Независимости в Минске" class=""> © Sputnik / Виктор Толочко Выходные в Минске: куда идти 1-3 июля

Этнограф также рассказала о значении отдельных символов и их правильном расположении на одежде, чтобы каждый из них был сфокусирован на здоровье человека.

"Знаки эти не абы что, они когда-то появились на белой одежде как обереги, их можно читать как письмо. Они для этого наносились на определенные части одежды. И это были не просто какие-то цветочки или закорючки. Геометрический орнамент — он более древний, и все это были просьбы хозяйки, той женщины, которая вышивала. Руки должны быть сильными, вокруг шеи орнамент — это чтобы никакая болезнь не забралась. Даже потайной шов "козлик" также был оберегом ", — отметила Метлевская.

Кроме того, собеседница рассказала, что означают такие символы, как солнце, земля, природа и деревья, в каких случаях используются, а также как отражаются в вышивке человеческие взаимоотношения.

"Пустой ромб — это женское начало, когда в середине крест, то это мужское начало. И знак огня. Тогда в общем получается знак плодородия. И вот так рождается новая жизнь", — сообщила Метлевская.

День вышиванки отмечают в Беларуси 2 июля, накануне празднования главного государственного праздника — Дня независимости страны.

Беседу с этнографом Ларисой Метлевская об истории возникновения и значения зимвалав белорусского вышиванки слушайте на радио Sputnik Беларусь.