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Серия землетрясений произошла в Швейцарии, Японии и у берегов Эквадора
02.07.2017 10:19 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июл — Sputnik. Один человек пострадал в результате землетрясения, произошедшего в ночь на воскресенье на самом северном японском острове Хоккайдо.
© Sputnik Константин Щепин
В районе поселка Хоккайдо зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. В округе Ибури были толчки в 5 баллов по семибалльной школе, принятой в Японии. В административном центре префектуры Хоккайдо городе Саппоро сила толчков составила 4 балла, движение транспорта было временно остановлено. По данным СМИ, в результате землетрясения в Японии 68-летняя женщина упала и сломала ребра. Отмечается, что угрозы цунами в стране нет.
Тем временем в Швейцарии произошло сильнейшее за последние 10 лет землетрясение магнитудой 4,3. Местные жители отметили, что подземные толчки ощущались в районе от города Веве до Фрибура. Полиция получила около 30 сообщений от граждан, однако значительного ущерба землетрясение не принесло.
В субботу у берегов Эквадора также было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 5,8. Из-за него пять человек получили небольшие травмы. Угрозы цунами нет. В апреле 2016 года у берегов Эквадора произошло землетрясение магнитудой 7,8 — оно унесло жизни более 650 человек.
Также землетрясение магнитудой 3,4 было зафиксировано в Грузии — в регионе Кахетия. О каких-либо разрушениях информации не поступало.
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Волна землетрясений прокатилась по миру – толчки зафиксированы от Швейцарии до Японии.
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