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Жара в Греции: десятки людей госпитализированы на Крите

02.07.2017 10:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июл — Sputnik. Сорокаградусная жара сохраняется в Греции с четверга, на Крите в субботу была отмечена рекордная температура — 45,9°C, сложнее всего в такую погоду приходится пожилым людям.

Жара в Греции: десятки людей госпитализированы на Крите
© Pixabay
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Десятки звонком поступили в телефонный центре скорой помощи на Крите — пенсионеры не могут выдержать жару. Обратившиеся были госпитализированы с сердечными проблемами, головокружением и симптомами теплового удара. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Государственный Центр по контролю и профилактике заболеваний выпустил рекомендации, как вести себя в столь жаркую погоду: избегать солнца, стараться находиться в тени и в охлаждаемом помещении, побольше пить воды, не переедать, носить легкую одежду, избегать тяжелого физического труда на солнце.

Мэрия Афин открыла в столице девять помещений с кондиционерами, где желающие могут переждать жару. Помещения, предназначенные в первую очередь для слабо защищенных групп населения.

Греческие спасатели предупредили население об опасности возгораний из-за погоды и запретили разводить костры. Несмотря на это, в субботу в стране произошли несколько пожаров.

Тем временем в Румынии столбик термометра также достиг отметки в 40°C. Во многих уездах страны из-за жары введен максимальный "красный код". Власти открыли в городах пункты первой помощи и снабжения питьевой водой.

На дорогах плавится асфальт, поэтом движение крупнотоннажного автотранспорта запретили. В отдельных местах на уровне почвы ожидается температура выше 50 градусов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Пенсионеры на Крите мучаются от жары, а в Румынии на солнце уже начал плавиться асфальт.

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