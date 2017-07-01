Жара в Греции: десятки людей госпитализированы на Крите

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Сорокаградусная жара сохраняется в Греции с четверга, на Крите в субботу была отмечена рекордная температура — 45,9°C, сложнее всего в такую погоду приходится пожилым людям.

Десятки звонком поступили в телефонный центре скорой помощи на Крите — пенсионеры не могут выдержать жару. Обратившиеся были госпитализированы с сердечными проблемами, головокружением и симптомами теплового удара. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Государственный Центр по контролю и профилактике заболеваний выпустил рекомендации, как вести себя в столь жаркую погоду: избегать солнца, стараться находиться в тени и в охлаждаемом помещении, побольше пить воды, не переедать, носить легкую одежду, избегать тяжелого физического труда на солнце.

Мэрия Афин открыла в столице девять помещений с кондиционерами, где желающие могут переждать жару. Помещения, предназначенные в первую очередь для слабо защищенных групп населения.

Греческие спасатели предупредили население об опасности возгораний из-за погоды и запретили разводить костры. Несмотря на это, в субботу в стране произошли несколько пожаров.

Тем временем в Румынии столбик термометра также достиг отметки в 40°C. Во многих уездах страны из-за жары введен максимальный "красный код". Власти открыли в городах пункты первой помощи и снабжения питьевой водой.

На дорогах плавится асфальт, поэтом движение крупнотоннажного автотранспорта запретили. В отдельных местах на уровне почвы ожидается температура выше 50 градусов.