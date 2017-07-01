Поветкин победил украинского боксера в первом бою после допинговой дисквалификации

37-летний российский боксер Александр Поветкин в первом своем официальном поединке после дисквалификации обыграл по очкам 33-летнего украинца Андрея Руденко — 120−109, 120−108, 120−108 и стал обладателем вакантных поясов WBO International и WBA Inter-Continental. Матч состоялся 1 июля в Москве в Государственном центральном концертном зале «Россия» в Лужниках.



Фото: Промоутерская компания «Мир бокса»

Александр Поветкин владел преимуществом на протяжении всего поединка. Причем в первом раунде встреча была приостановлена после того, как Поветкин попал сопернику в затылок, и украинца осматривал врач.

В ходе боя Руденко еще несклько раз жаловался на то, что соперник бьет по затылку. Но в целом россиянин выглядел агрессивнее и точнее, что и было зафиксировано в судейских записках.

Фото: МИР БОКСА

















Андрей Руденко потерпел 3-е поражение в профессиональной карьере. На его счету осталась 31 победа (19 нокаутом).

В активе Александра Поветкина теперь 32 победы на профессиональном ринге (23 нокаутом) и 1 поражение — от украинца Владимира Кличко 5 октября 2013 года в титульном бою за звание чемпиона мира в Москве.

Видео: МИР БОКСА

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Прошедший бой против Руденко стал для Александра Поветкина первым после допинговой дисквалификации . Он сдал положительный тест 6 декабря 2016 года перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В его анализах было обнаружено запрещенное вещество остарин.

Остарин — вещество из группы SARM, которое используется спортсменами во время тренировок. Оно повышает выносливость, подобно анаболическим стероидам. Вещества группы SARM были запрещены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в 2008 году.

При этом руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский утверждал, что результаты тестов спортсмена, пришедшие из другой лаборатории, находящейся в Лозанне, — чистые.

Тем не менее, Поветкин был исключен из рейтингов WBC.