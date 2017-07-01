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Поветкин победил украинского боксера в первом бою после допинговой дисквалификации
37-летний российский боксер Александр Поветкин в первом своем официальном поединке после дисквалификации обыграл по очкам 33-летнего украинца Андрея Руденко — 120−109, 120−108, 120−108 и стал обладателем вакантных поясов WBO International и WBA Inter-Continental. Матч состоялся 1 июля в Москве в Государственном центральном концертном зале «Россия» в Лужниках.
Александр Поветкин владел преимуществом на протяжении всего поединка. Причем в первом раунде встреча была приостановлена после того, как Поветкин попал сопернику в затылок, и украинца осматривал врач.
В ходе боя Руденко еще несклько раз жаловался на то, что соперник бьет по затылку. Но в целом россиянин выглядел агрессивнее и точнее, что и было зафиксировано в судейских записках.
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Андрей Руденко потерпел 3-е поражение в профессиональной карьере. На его счету осталась 31 победа (19 нокаутом).
В активе Александра Поветкина теперь 32 победы на профессиональном ринге (23 нокаутом) и 1 поражение —
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Прошедший бой против Руденко стал для Александра Поветкина первым после допинговой
При этом руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский утверждал, что результаты тестов спортсмена, пришедшие из другой лаборатории, находящейся в Лозанне, — чистые.
Тем не менее, Поветкин был
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37-летний российский боксер Александр Поветкин в первом своем официальном поединке после дисквалификации обыграл по очкам 33-летнего украинца Андрея Руденко -...
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