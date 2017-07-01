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У черты бедности: в группе риска - семьи с детьми
Сложное экономическое положение последних двух лет привело к росту риска бедности, связанной со снижением зарплат и занятости населения. Больше всего это отразилось на жителях малых городов, людях, занятых на низкооплачиваемых работах, частично занятых, безработных и семьях с детьми, показал опрос Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента.
Практически все слои населения стали беднее
Уровень абсолютной бедности в Беларуси долгое время заметно снижался, благодаря достаточно быстрому экономическому росту и политике перераспределения доходов.
Но ситуация изменилась за последние два года. Результатом стагнации экономики стало увеличение абсолютной бедности, отмечает экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович.
− Динамика показывает значительное падение доходов населения: в 2015 году в среднем около 5%, в 2016 — ближе к 8%. Падение было связано со снижением реальной заработной платы и с общим снижением экономической активности населения, − рассказывает экономист.
Эксперты изучили также уровень потребления.
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Абсолютно бедными в 2015 году были 5,8%, в 2016 году — 6,7%. В среднем бедные семьи потребляли на 17% меньше бюджета, который определяют как черту бедности.
По наблюдению экспертов, проблема риска бедности в большей степени коснулась людей, не имеющих высшего образования. В Минске и Минской области падение зарплат было не таким ощутимым, как в других областях.
Даже после снижения доходов люди не сразу стали сокращать потребление, пользуясь сбережениями и кредитными средствами.
Эксперты разделили категории людей по децилям, где 1- самый бедный, 10 — самый обеспеченный.
− В среднем эффект был равномерным по всем децилям. В 2015 году больше пострадали первые пять децилей, в 2016 — остальные. Эффект произошел за счет людей, доходы которых незначительно отстают от черты бедности. С другой стороны, значительно увеличилась группа населения, у которой доходы незначительно превышают черту бедности, − комментирует эксперт.
В результате выросло количество бедных семей, но глубина бедности не увеличилась.
В 2015 году активно беднело занятое в экономике население и те, кто не имел постоянного дохода. И если в 2015 году беднели в равной степени семьи с детьми и без детей, то в 2016 году больше пострадали семьи с детьми, особенно неполные. При этом в 2016 году основной вклад в рост числа бедных пришелся на городское население.
Резкий рост риска абсолютной бедности для многодетных и неполных семей и жителей малых городов эксперт объясняет различными подходами к преодолению трудностей.
− В сельской местности люди активно используют такой инструмент, как ведение подсобного хозяйства и помощь родственников. Если бы не было этих источников дохода, то риск бедности в сельской местности был бы больше 6%, − комментирует Глеб Шиманович.
Как на снижение уровня жизни откликнулась социальная политика
Социальная политика государства в период рецессии не усилилась, как не увеличилось и ее влияние на доходы социально уязвимых групп. По словам эксперта, не вырос даже вклад детских пособий в преодоление бедности. Хотя пособия были и остаются достаточно эффективной мерой поддержки белорусских семей.
Система адресной поддержки, которая работает в стране, достаточно эффективна, считает Глеб Шиманович. Ее развитие, наравне с постепенным изменением или отказом от косвенных субсидий, позволит более рационально использовать финансовые средства для поддержки уязвимых групп.
Косвенные субсидии в оплате услуг ЖКХ или транспортных тарифов менее эффективны в поддержке бедных, чем прямые: адресная социальная помощь конкретным людям.
− Косвенные субсидии доступны не только бедным домохозяйствам, но и достаточно обеспеченным. При этом если посмотреть, сколько денег тратится на субсидии в ЖКХ и какой получается эффект, то однозначно они имеют низкую эффективность в снижении бедности. С другой стороны, значительно выигрывают социально уязвимые группы — одинокие пенсионеры, неполные и многодетные семьи, − говорит экономист.
По мнению эксперта, можно было бы сокращать косвенные субсидии. Но при этом разрабатывать инструменты, которые защищали бы такие группы людей. В первую очередь развивая для них адресную социальную поддержку.
− В рамках адресной социальной поддержки можно работать и с субсидированием услуг ЖКХ, исходя даже не из критериев нуждаемости, а из принадлежности к определенной социальной группе. Это упростит администрирование процедур, − считает эксперт.
Поддержит ли государство беднеющих белорусов?
Количество безработных увеличивается. И даже в случае улучшения ситуации в экономике нормализация рынка труда произойдет не сразу. Эксперты советуют поторопиться с развитием более качественной системы поддержки безработных.
− Будет ли более эффективно вводить новый налог или просто высвободить средства из уже имеющихся ресурсов — это вопрос дискуссионный. Но в любом случае развивать систему поддержки безработных необходимо. Иначе могут возникнуть проблемы трудовой миграции и потери человеческого капитала, − отметил Глеб Шиманович в комментарии Завтра твоей страны.
Например, респонденты из регионов сообщали, что из-за депрессивности рынка труда многие люди вместо занятости на низкооплачиваемой работе предпочитали уходить в декрет, используя детские пособия в качестве финансовой поддержки семьи.
В то время как глубина бедности в Беларуси невысокая, большая группа людей находится у черты бедности. Вряд ли в этом году доходы населения вырастут равномерно на таком уровне, чтобы улучшить положение этой группы и снизить бедность хотя бы в два раза.
− Масштабы текущего восстановления не способны привести к значительному снижению бедности, − заключает эксперт.
Так как возможности бюджета ограничены, по мнению экономиста, властям следует рационально пересмотреть социальные расходы и увеличить их эффективность.
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Почему властям не удается сделать белорусов богаче.
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