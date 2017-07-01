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Лукашенко хочет создать из Беларуси IT-страну

02.07.2017 11:15 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко хочет создать из Беларуси IT-страну

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что его амбициозная цель - создать IT-страну, которая станет центром Европы по высоким технологиям.

Как заявил глава государства на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, Беларусь сегодня делает ставку на создание экономики знаний.

"Сегодня мы делаем ставку на экономику знаний, роль которой в современном мире колоссально возросла. Наша амбициозная, но достижимая цель - создать IT-страну. Решение данной задачи позволит нам сделать Беларусь еще более современной и процветающей, а белорусам - с уверенностью смотреть в будущее", - заявил президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что это не просто амбициозная задача, а задача на выживание. Он напомнил, что накануне президент России сказал, что если россияне и белорусы не решат ее, то судьбы у них нет.

 "И я с ним абсолютно согласен. Вы видите, в каком направлении развивается мир. Это не только водители не нужны в автомобилях - все будет перемещаться и летать без управления человека", - образно отметил глава государства.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что его амбициозная цель - создать IT-страну, которая станет центром Европы по высоким технологиям.

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