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Футболисты "Днепра" по дороге на матч оказали помощь попавшим в ДТП людям
Пресс-служба могилевского футбольного клуба «Днепр»
Причиной тому — серьезное ДТП, которое произошло на глазах у могилевской команды. На 47-м километре трассы Могилев — Бобруйск буквально в 100−150 метрах перед автобусом «Днепра» автомобиль Opel Zafira слетел с дороги, вылетел в кювет и столкнулся с деревом.
В автомобиле были три человека. Они следовали из Санкт-Петербурга в Бобруйск. Команда вместе с тренерским штабом помогла пострадавшим выбраться из автомобиля. Врач Василий Трус оказал пострадавшим первую медицинскую помощь. А водитель Виктор Тетеруков потушил возгорание, возникшее под капотом автомобиля.
Фото: fcdnepr.by
После того, как прибыла машина скорой медицинской помощи, футболисты помогли доставить в нее пострадавших. И только после того, как скорая уехала, команда продолжила путь.
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