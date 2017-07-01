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Футболисты "Днепра" по дороге на матч оказали помощь попавшим в ДТП людям

02.07.2017 11:41 — Разное | Tut.by  
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Пресс-служба могилевского футбольного клуба «Днепр» рассказала о происшествии по дороге на матч в Слуцк, из-за которого команда 1 июля прибыла на игру менее, чем за час до стартового свистка.


Фото: fcdnepr.by

Причиной тому — серьезное ДТП, которое произошло на глазах у могилевской команды. На 47-м километре трассы Могилев — Бобруйск буквально в 100−150 метрах перед автобусом «Днепра» автомобиль Opel Zafira слетел с дороги, вылетел в кювет и столкнулся с деревом.

В автомобиле были три человека. Они следовали из Санкт-Петербурга в Бобруйск. Команда вместе с тренерским штабом помогла пострадавшим выбраться из автомобиля. Врач Василий Трус оказал пострадавшим первую медицинскую помощь. А водитель Виктор Тетеруков потушил возгорание, возникшее под капотом автомобиля.

Фото: fcdnepr.by




После того, как прибыла машина скорой медицинской помощи, футболисты помогли доставить в нее пострадавших. И только после того, как скорая уехала, команда продолжила путь.

В Слуцке «Днепр» потерпел минимальное поражение и занимает 11-е место среди 16 команд высшей лиги.

 
Теги: Могилев
 
 
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Пресс-служба могилевского футбольного клуба "Днепр" рассказала о происшествии по дороге на матч в Слуцк, из-за которого команда 1 июля прибыла на игру менее, чем за...

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