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Школа, детские сады и амбулатория. Какие социальные объекты построят в Минске в 2017 году

02.07.2017 12:26 — Разное | Tut.by  
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В 2017 году в столице построят новую школу, два детских сада и один арендный дом. Об этом рассказал первый зампред Мингорисполкома Федор Римашевский, пишет агентство «Минск-Новости».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В 2017 году намечено построить среднюю школу с бассейном в микрорайоне Масюковщина-3, рассчитанную на 1020 детей. Уже в июле будет завершено строительство детского сада на 190 мест в микрорайоне Каменная Горка-2. Кроме того, после реконструкции в нынешнем году должен открыться детсад № 483 на улице Одинцова. Ожидается, что к 1 сентября он также будет готов к приему детей.

Всего же в 2017 году в стадии строительства в Минске находится 16 объектов образования, в том числе 6 школ и 10 детских садов (один уже открылся 30 июня). Кроме того, строительные работы идут на 13 объектах здравоохранения. До конца 2017 года планируют ввести в эксплуатацию новую амбулаторию в жилом квартале «Магистр», завершить реконструкцию здания 6-й городской клинической больницы под городской центр трансфузиологии со строительством пристройки, выполнить снос здания 9-й городской детской поликлиники (улица Долгобродская, 39/1).

В 2017 году также построят арендный дом на 129 квартир на улице Выготского. Плюс еще один аналогичный объект начнут возводить на этой же улице.

— Эти дома возводятся за счет средств, полученных от аренды жилых помещений государственного жилфонда коммерческого использования, — добавил Римашевский.

Он также рассказал, что в нынешнем году на улице Выготского уже ввели в эксплуатацию арендный дом на 119 квартир. Всего же в столице, начиная с 2013 года, построено 19 таких объектов, в которых в сумме насчитывается более 5,2 тысяч квартир. Среди них 2 дома для работников ПВТ и 7 — для специалистов в сферах науки и культуры (квартал «Магистр»).

Что касается жилищного строительства в Минске в целом, то за первое полугодие 2017 года в городе построено 345 тысяч квадратных метров жилья или более 50% от годового задания.

Сокращается и количество объектов со сверхнормативными сроками строительства. Так, 30 июня введены в эксплуатацию 2 последние секции дома в районе улиц Воронянского — Быховской, заказчиком по строительству которого выступало СП «Промекс» ООО.

 
Теги: Минск
 
 
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В Мингорисполкоме рассказали, где построят новые социальные объекты.

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