Президент призвал молодежь не уезжать за рубеж





Президент Беларуси призвал молодых людей не покидать страну и не искать лучшей жизни за границей, так как там будет еще сложнее найти свое место.

"Не надо думать, что, закончив в 20 лет вуз, и даже хорошо закончив, ты завтра пересядешь в "мерседес", и все посыплется для тебя с небес. Ничего не посыплется! И каждый молодой человек должен понимать, что, входя в эту жизнь, он будет находиться в среде серьезнейшей конкуренции. И только тогда будет успех, если ты своей головой, мозгами и своими руками создашь для себя условия для жизни. Иного не дано. И по этой причине не ищите ничего в мире лучшего. Там, за бугром, вам будет еще сложнее найти свою жизнь. Не ищите легких путей в жизни, их не будет", - заявил глава государства на торжественном собрании по случаю Дня Независимости.

Как отметил глава государства, современная жизнь совсем иная, она стала интенсивнее, быстрее. "И нам ее не изменить. Надо приспособиться к этой жизни. Надо выстоять и выдержать", - добавил Александр Лукашенко.

"Каждый родитель желает своему ребенку счастья. Он старается дать ему самое лучшее, научить всему, что может пригодиться в будущем. Так и государство - стремится вырастить достойное молодое поколение. Знайте: ваша Родина здесь, именно на родной земле ваши таланты могут раскрыться и принести истинное вдохновение для реализации идей и замыслов", - обратился президент к представителям молодого поколения.

"Какие бы блага вам ни сулили там, за рубежом, вы будете чужими. Всегда помните об этом, как и о славном прошлом нашего народа", - предупредил глава государства.

"Давайте же все вместе, объединив силы, укреплять этот благодатный край! Ведь это наша судьба, настоящее и будущее наших детей и внуков!" - призвал Александр Лукашенко граждан Беларуси.