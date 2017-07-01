Британский школьник на танке приехал на свой выпускной вечер

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Британский школьник из района Россендейл удивил как минимум своих одноклассников, приехав на выпускной на 17-тонном танке, сообщает Rossendale free press .

11-классник Бреннан Бойс необычно отметил свой выпускной вечер, приехав на торжественное мероприятие на военном танке. 16-летний подросток взял технику у своего дедушки, 80-летнего коллекционера военных машин, который находился за рулем 17-тонного аппарата. Бреннан Бойс также прокатил на танке своих одноклассников.

"Я придумал эту идею месяц назад, у моего дедушки несколько танков в коллекции, почему бы мне не взять один", — рассказал Бреннан Бойс.

Администрация школы спокойно прокомментировала ситуацию, не найдя в ней чего-то экстраординарного: к примеру, ранее один из студентов заявился на выпускной вечер в гробу.