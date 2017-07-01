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На трассе Р1 Peugeot врезался в опору путепровода: водитель вылетел из салона и погиб
Смертельная авария произошла 2 июля, около 03.50, вблизи деревни Черкасы. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.
По информации ГАИ, 26-летний водитель Peugeot 308 ехал по трассе Минск — Дзержинск в направлении столицы. На 21-м километре дороги он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору путепровода.
В результате столкновения водителя выбросило из салона автомобиля. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка. По предварительной информации, мужчина уснул за рулем.
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По предварительной информации, мужчина уснул за рулем.
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