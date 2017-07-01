Российского музыканта не пустили в Киев на музыкальный фестиваль





Российский музыкант Дельфин сообщил о том, что его не пустили в Киев для выступления на фестивале Atlas Weekend. Певца задержали в аэропорту украинской столицы.

Как сообщила РБК представитель Дельфина Елена Грачева, исполнителя в ночь на 2 июля не пустили в Киев сотрудники Службы безопасности Украины и представители пограничной службы. В результате въехать на территорию страны удалось лишь музыкантам его группы.

Сам Дельфин в своем Facebook сообщил, что причиной того, что его не пустили в Киеве, стало посещение Крыма.

«Есть такой закон и он исполнен», - сообщил музыкант.

«Все остальные участники группы благополучно пересекли границу. Они готовы сыграть концерт, на котором меня не будет. В 22:20 на West Stage концерт состоится. Я очень хочу быть сегодня на сцене с моими друзьями. Но будьте с ними вы», - сообщил он.

По словам представителяса, участники группы приняли решение выступить на фестивале, а тексты самого исполнителя будут под музыку появляться на экране. «Таким образом они выразят свое отношение к случившемуся», - сообщила она.

Ранее о том, что Дельфина не будет на фестивале, было сказано на странице Atlas Weekend.

В феврале Дельфин выступал с акустическим концертом в Симферополе и Севастополе. После этого певца внесли в базу «Миротворец», однако представители СБУ не подтверждали запрет музыканту на въезд на Украину.

Дельфин – сценический псевдоним музыканта Андрея Лысикова. Он стал известен в начале 1990-х благодаря группе «Мальчишник», с которой записал три альбома. В 1996 году стартовала его сольная карьера.

Ранее стало известно о том, что Госпогранслужба Украина запретила белорусской певице Татьяне Липницкой, известной под псевдонимом Бьянка, въезд на территорию страны на три года из-за посещения Крыма без согласования с властями Украины.