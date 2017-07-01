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Обращение Николая Улаховича к Светлане Алексиевич
02.07.2017 14:52 — Разное | Sputnik Беларусь
Имя нобелевского лауреата, писательницы Светланы Алексиевич, в последнее время часто упоминается СМИ в связи с ее высказываниями по поводу нашей истории и современности. Неоднозначность этих высказываний вызывает реакцию различных общественных деятелей, политиков и даже пранкеров. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Белорусской патриотической партии Николай Улахович в студии радио Sputnik Беларусь высказал свою точку зрения по поводу гражданской позиции Светланы Алексиевич и выступил с публичным обращением к ней.
"Мы с Алексиевич люди одного поколения, и от своих родителей о войне я слышал вещи намного более ужасные, чем она описывает. Мой отец, партизан, узник концлагеря, был поражен в правах, фактически репрессирован, но он плакал, когда сносили памятник Сталину в Минске. Отец считал Сталина символом и знаменем Победы. Хочется сказать писательнице, что все мы знаем о войне и болеем не меньше Вас, но мы не поганим свою страну, не поганим союз России и Беларуси. Как можно так ненавидеть свой народ, называя его "народным телом", в отличие от "личностей", шагающих по улицам Нью-Йорка", — сказал Улахович.
Отметим, что радио Sputnik Беларусь готово представить свою площадку для интервью со Светланой Алексиевич.
Откровенное мнение председателя Патриотической партии Беларуси, депутата Николая Улаховича слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Депутат Палаты представителей, председатель Белорусской патриотической партии Николай Улахович считает высказывания нобелевского лауреата Светланы Алексиевич...
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