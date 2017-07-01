Обращение Николая Улаховича к Светлане Алексиевич /

Имя нобелевского лауреата, писательницы Светланы Алексиевич, в последнее время часто упоминается СМИ в связи с ее высказываниями по поводу нашей истории и современности. Неоднозначность этих высказываний вызывает реакцию различных общественных деятелей, политиков и даже пранкеров. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Белорусской патриотической партии Николай Улахович в студии радио Sputnik Беларусь высказал свою точку зрения по поводу гражданской позиции Светланы Алексиевич и выступил с публичным обращением к ней.

"Мы с Алексиевич люди одного поколения, и от своих родителей о войне я слышал вещи намного более ужасные, чем она описывает. Мой отец, партизан, узник концлагеря, был поражен в правах, фактически репрессирован, но он плакал, когда сносили памятник Сталину в Минске. Отец считал Сталина символом и знаменем Победы. Хочется сказать писательнице, что все мы знаем о войне и болеем не меньше Вас, но мы не поганим свою страну, не поганим союз России и Беларуси. Как можно так ненавидеть свой народ, называя его "народным телом", в отличие от "личностей", шагающих по улицам Нью-Йорка", — сказал Улахович.

Отметим, что радио Sputnik Беларусь готово представить свою площадку для интервью со Светланой Алексиевич.

Откровенное мнение председателя Патриотической партии Беларуси, депутата Николая Улаховича слушайте на радио Sputnik Беларусь.