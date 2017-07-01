Грандиозное пиромузыкальное шоу показали к 750-летию Могилева

К этим выходным Могилев готовился долго, торжественные мероприятия затянулись на несколько дней и продолжают вовлекать могилевчан и гостей города в свой водоворот. Расписание включает практически все сферы культурной и спортивной жизни, на улицах висят растяжки и плакаты, украшены витрины магазинов, много цветов и зелени: Могилев празднует 750-летие.



© Sputnik / Марина Серебрякова Как готовили праздничный салют к 750-летию Могилева

Субботняя программа была особенно насыщенной и долгожданной: ровно в полночь началось грандиозное пиротехническое шоу, самое масштабное не только в городе, но, пожалуй, и в стране. Удивить и порадовать жителей Могилева вызвались семь команд из Китая, салют — подарок КНР от города-побратима. Коллегам помогали и отечественные специалисты, обязавшись решать не только технические, но и логистические вопросы. Однако вся креативная часть шоу — заслуга китайской стороны: сюжет, музыкальное сопровождение, цветовая гамма и световые надписи.

Подготовка к пирошоу началась ещё за неделю, а закладку салюта производили за три дня до часа "Х". Пусковой комплекс было решено расположить на берегу Днепра рядом с одноимённым мостом. По задумке специалистов, наблюдать за шоу можно было с любой точки города. Однако больше всего людей собралось на площади Славы.