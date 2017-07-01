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Грандиозное пиромузыкальное шоу показали к 750-летию Могилева

02.07.2017 15:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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К этим выходным Могилев готовился долго, торжественные мероприятия затянулись на несколько дней и продолжают вовлекать могилевчан и гостей города в свой водоворот. Расписание включает практически все сферы культурной и спортивной жизни, на улицах висят растяжки и плакаты, украшены витрины магазинов, много цветов и зелени: Могилев празднует 750-летие.

Грандиозное пиромузыкальное шоу показали к 750-летию Могилева
© Sputnik / Марина Серебрякова
Как готовили праздничный салют к 750-летию Могилева

Субботняя программа была особенно насыщенной и долгожданной: ровно в полночь началось грандиозное пиротехническое шоу, самое масштабное не только в городе, но, пожалуй, и в стране. Удивить и порадовать жителей Могилева вызвались семь команд из Китая, салют — подарок КНР от города-побратима. Коллегам помогали и отечественные специалисты, обязавшись решать не только технические, но и логистические вопросы. Однако вся креативная часть шоу — заслуга китайской стороны: сюжет, музыкальное сопровождение, цветовая гамма и световые надписи.

Подготовка к пирошоу началась ещё за неделю, а закладку салюта производили за три дня до часа "Х". Пусковой комплекс было решено расположить на берегу Днепра рядом с одноимённым мостом. По задумке специалистов, наблюдать за шоу можно было с любой точки города. Однако больше всего людей собралось на площади Славы.

 
Теги: Могилев
 
 
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Город на Днепре в эти выходные отмечает большой юбилей – 750 лет, отпраздновать такое событие приехали даже гости из Китая, а заодно устроили для могилевчан яркое...

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