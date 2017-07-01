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Запуск ракеты на Байконуре привел к гибели людей

02.07.2017 15:51 — Разное | Ежедневник  
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Запуск ракеты на Байконуре привел к гибели людей

Падение частей ракеты-носителя "Союз-2.1а" после пуска с космодрома Байконур привело к степному пожару площадью свыше 190 квадратных километров. В результате от ожогов погибли два гражданина Казахстана.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 14 июня привел к двум жертвам. Как сообщили в пресс-службе Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, в обоих случаях смерть наступила из-за ожогов в результате степного пожара, возникшего после падения частей ракеты-носителя, пишет Delfi.

Гражданин Казахстана Вячеслав Тыц был госпитализирован в травматологическое отделение центральной больницы города Жезказган с термическими ожогами второй-третьей степени. Позднее его перевели в Областной центр травматологии и ортопедии имени профессора Макажанова, однако из-за большой площади поражения спасти пациента не удалось. Как уточняют в министерстве, Тыц был сотрудником российского "НПО машиностроения" и выполнял работы по сбору отделяемых частей ракеты-носителя.

 
 
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Падение частей ракеты-носителя "Союз-2.1а" после пуска с космодрома Байконур привело к степному пожару площадью свыше 190 квадратных километров. В результате от...

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