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Запуск ракеты на Байконуре привел к гибели людей
02.07.2017 15:51 — Разное | Ежедневник
Падение частей ракеты-носителя "Союз-2.1а" после пуска с космодрома Байконур привело к степному пожару площадью свыше 190 квадратных километров. В результате от ожогов погибли два гражданина Казахстана.
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 14 июня привел к двум жертвам. Как сообщили в пресс-службе Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, в обоих случаях смерть наступила из-за ожогов в результате степного пожара, возникшего после падения частей ракеты-носителя, пишет
Гражданин Казахстана Вячеслав Тыц был госпитализирован в травматологическое отделение центральной больницы города Жезказган с термическими ожогами второй-третьей степени. Позднее его перевели в Областной центр травматологии и ортопедии имени профессора Макажанова, однако из-за большой площади поражения спасти пациента не удалось. Как уточняют в министерстве, Тыц был сотрудником российского "НПО машиностроения" и выполнял работы по сбору отделяемых частей ракеты-носителя.
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Падение частей ракеты-носителя "Союз-2.1а" после пуска с космодрома Байконур привело к степному пожару площадью свыше 190 квадратных километров. В результате от...
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