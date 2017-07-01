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Эксперт о встрече Путина и Лукашенко и прорыве в союзном строительстве

02.07.2017 16:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Политический эксперт Петр Петровский считает итоги последней встречи на высшем уровне в Москве и заседание Высшего государственного совета Союзного государства настоящим прорывом в деле союзного строительства и укрепления интеграции Беларуси и России. По мнению Петровского, это был самый позитивный госсовет за последние 10 лет, и если все его решения удастся воплотить в жизнь, то можно будет говорить о качественно новом уровне развития Союзного государства.

"Еще полгода назад наблюдался глубокий кризис в отношениях России и Беларуси, вызванный шероховатостями в нефтегазовой сфере, но после апрельской встречи президентов в Санкт-Петербурге, встреч глав правительств, после собрания Союзного парламента мы увидели резкий рывок вперед. Это и желание развить согласованную агропромышленную политику, научно-техническую кооперацию двух стран и создание общей модели импортозамещения. Очень важным аспектом является общая концепция внешней безопасности и общая визовая политика", – считает эксперт. 

Петровский поделился некоторой инсайдерской информацией, касающейся вопроса создания единого гражданского общества России и Беларуси. В ближайшее время ожидается установочная конференция Общественной палаты Союзного государства в составе ученых, экспертов, людей высокого авторитета, где будут выработаны принципы организации и функций новой Общественной палаты.

Аудиоверсию комментариев эксперта слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Политолог Петр Петровский комментирует итоги последних встреч лидеров Беларуси и России и решения ВГС Союзного государства, принятые в Москве.

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