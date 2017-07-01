Певицу Бьянку не пустили в Украину





Украинские пограничники не пустили в страну известную российскую певицу Бьянку. Ей запретили въезд в страну все по тем же крымским основаниям.

Российская певица Татьяне Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, не смогла попасть в Одессу, где у нее был запланирован концерт. Сотрудники Государственной пограничной запретили певице въезд в страну на три года в связи с тем, что она без согласования с Киевом посещала Крым.

Как заявила в социальных сетях сама Татьяна Липницкая, она надеется, что несмотря на запрет вскоре все же сможет в Украину с гастролями, так как 6 лет прожила в Киеве, и считает Украину своей родиной не меньше, чем Беларусь и Россию.

Следует отметить, что в воскресенье стало известно также о том, что по тем же основаниям не смог приехать на фестиваль в Киев еще один российский певец - Дельфин. Ему также запрещен въезд в страну за посещение Крыма.