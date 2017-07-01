ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ Минска обещает эвакуировать авто с улиц, где проедут танки

02.07.2017 17:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 июл – Sputnik. Легковые автомобили, припаркованные на участках улиц, по которым будет двигаться военная техника на парад, посвященный Дню Независимости Беларуси, будут принудительно эвакуироваться, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ГАИ Минска обещает эвакуировать авто с улиц, где проедут танки
© Sputnik / Виктор Толочко
ГАИ сообщила, где будет запрещена парковка на выходных

Движение в столице начнут перекрывать уже в 05:00 понедельника. Сначала колонна техники пойдет по улицам Основателей и Стариновской, затем по проспекту Независимости, улицам Сурганова и Богдановича, проспекту Машерова. 

Строиться техника перед парадом будет на проспекте Машерова – от проспекта Независимости до реки Свислочь. При этом будет ограничено движение транспорта возле стелы "Минск – город-герой". 

"ГАИ рекомендует водителям не парковать транспортные средства на указанных участках, в противном случае автомобили будут эвакуированы", – сообщили в инспекции.

Там также уточнили, что после парада техника будет возвращаться на места дислокации прежним маршрутом. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Строиться техника перед парадом будет на проспекте Машерова – от проспекта Независимости до реки Свислочь.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Певицу Бьянку не пустили в Украину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика