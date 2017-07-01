ГАИ Минска обещает эвакуировать авто с улиц, где проедут танки

МИНСК, 2 июл – Sputnik. Легковые автомобили, припаркованные на участках улиц, по которым будет двигаться военная техника на парад, посвященный Дню Независимости Беларуси, будут принудительно эвакуироваться, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко ГАИ сообщила, где будет запрещена парковка на выходных

Движение в столице начнут перекрывать уже в 05:00 понедельника. Сначала колонна техники пойдет по улицам Основателей и Стариновской, затем по проспекту Независимости, улицам Сурганова и Богдановича, проспекту Машерова.

Строиться техника перед парадом будет на проспекте Машерова – от проспекта Независимости до реки Свислочь. При этом будет ограничено движение транспорта возле стелы "Минск – город-герой".

"ГАИ рекомендует водителям не парковать транспортные средства на указанных участках, в противном случае автомобили будут эвакуированы", – сообщили в инспекции.

Там также уточнили, что после парада техника будет возвращаться на места дислокации прежним маршрутом.