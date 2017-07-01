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Португалия в драматичном матче выиграла бронзу Кубка конфедераций

02.07.2017 18:22 — Разное | Tut.by  
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Сборная Португалии выиграла бронзу Кубка конфедераций, победив команду Мексики в овертайме матча за 3-е место на стадионе «Открытие Арена» в Москве.


Фото: Reuters

Португалия — Мексика — 2:1 (доп. время)

Голы: 0:1 — Нету (55, автогол), 1:1 — Пепе (90, пас — Кварежма), 2:1 — Адриен Силва (105, с пенальти).

Андре Силва (Португалия) на 16-й минуте не реализовал пенальти.

Предупреждения: Нелсон Семеду (26, 106) — Рафаэль Маркес (16), Рауль Хименес (95, 112), Эктор Морено (98).

Удаления: Нелсон Семеду (106, после второго предупреждения) — Рауль Хименес (112, после второго предупреждения).

На 14-й минуте рефери из Саудовской Аравии Фахад Аль-Мирдаси прибегнул к нововедению регламента, запросив видеоповтор момента после падения португальца Андре Силвы в штрафной площади соперника. Видеоассистенты постановили, что мексиканец Рафаэль Маркес нарушал правила и был назначен пенальти. Его взялся исполнять сам Силва, но мексиканский голкипер Гильермо Очоа отразил удар.

Счет же был открыт на 55-й минуте, когда после прострела Хавьера Эрнандеса мяч угодил в ногу Луиша Нету, который поразил собственные ворота.

Когда основное время поединка уже близилось к финишу, защитник португальцев Пепе дотянулся до мяча после подачи Кварежмы и перевел игру в овертайм — 1:1.

Дополнительное время поединка оказалось не менее драматичным. В концовке первого овертайма в ворота Мексики снова был назначен пенальти — на сей раз за игру рукой Мигеля Лаюна. Удар снова исполнял Силва, но теперь не Андре, а Адриен. Мощно пробив в правый верхний угол, он практически не оставил шансов вратарю. Этот гол в итоге оказался победным, хотя и оставшийся второй овертайм также оказался насыщен драматичными событиями.

Так, на 106-й минуте португальцы остались в меньшинстве после того, как Нелсон Семеду ногой попал по лицу Ирвину Лосано, и получил вторую желтую, а за ней и красную, карточку.

Правда, мексиканцы играли в большинстве всего 6 минут. Рауль Хименес прямой ногой угодил в грудь Элизеу и, получив вторую желтую карточку в течение 17 минут, был выдворен с поля.

Прежде никогда в истории Кубка конфедераций, а также чемпионатов мира в ходе дополнительного времени с поля не удалялись сразу два игрока.

Таким образом, португальцы, спасшиеся в концовке второго тайма, впервые завоевали бронзу Кубка конфедераций.

За золото сегодня в Санкт-Петербурге сразятся сборные Чили и Германии (начало в 21.00 по белорусскому времени).

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию финала.

 
 
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Сборная Португалии выиграла бронзу Кубка конфедераций, победив команду Мексики в овертайме матча за 3-е место на стадионе "Открытие Арена" в Москве.

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