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День вышиванки в Минске: дождь, танцы и бонстики
02.07.2017 18:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Праздник жителям Минска и гостям столицы испортила погода: из-за дождя пришедших ко Дворцу спорта было немного.
На площадке были размещены многочисленные палатки, в которых можно было приобрести не только вышитую национальными узорами одежду, но и сувениры, изготовленные народными мастерами.
Кроме выступлений артистов, на празднике можно было пофографироваться с бонстиками, посоревноваться в поднимании гири и просто потанцевать.
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День вышиванки прошел во второй раз в Минске. Смотрите на видео Sputnik, как минчане отдыхали в центре столицы под дождем.
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