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Равков встретился с командующим ВДВ России Сердюковым

02.07.2017 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июл – Sputnik. Министр обороны Беларуси Андрей Равков провел встречу с командующим Воздушно-десантными войсками ВС России Андреем Сердюковым, сообщили Sputnik в воскресенье в Минобороны.

Равков встретился с командующим ВДВ России Сердюковым
© Sputnik / Виктор Толочко
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Визит Сердюкова в Беларусь начался 2 июля и завершится в понедельник 3 июля.

"Состоялась рабочая встреча министра обороны генерал-лейтенанта Андрея Равкова с главой российской делегации, в ходе которой стороны обсудили итоги работы в области совместной боевой подготовки сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь и подразделений Воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации", – сказали в Минобороны.

Там также сообщили, что Равков и Сердюков обсудили планы сотрудничества Беларуси и России в перспективе. 

В понедельник 3 июля российская военная делегация примет участие в наблюдении за парадом войск в честь Дня Независимости Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник 3 июля российская военная делегация примет участие в наблюдении за парадом войск в честь Дня Независимости Беларуси.

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