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Равков встретился с командующим ВДВ России Сердюковым
02.07.2017 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июл – Sputnik. Министр обороны Беларуси Андрей Равков провел встречу с командующим Воздушно-десантными войсками ВС России Андреем Сердюковым, сообщили Sputnik в воскресенье в Минобороны.
© Sputnik / Виктор Толочко
Визит Сердюкова в Беларусь начался 2 июля и завершится в понедельник 3 июля.
"Состоялась рабочая встреча министра обороны генерал-лейтенанта Андрея Равкова с главой российской делегации, в ходе которой стороны обсудили итоги работы в области совместной боевой подготовки сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь и подразделений Воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации", – сказали в Минобороны.
Там также сообщили, что Равков и Сердюков обсудили планы сотрудничества Беларуси и России в перспективе.
В понедельник 3 июля российская военная делегация примет участие в наблюдении за парадом войск в честь Дня Независимости Беларуси.
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В понедельник 3 июля российская военная делегация примет участие в наблюдении за парадом войск в честь Дня Независимости Беларуси.
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