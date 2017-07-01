Равков встретился с командующим ВДВ России Сердюковым

МИНСК, 2 июл – Sputnik. Министр обороны Беларуси Андрей Равков провел встречу с командующим Воздушно-десантными войсками ВС России Андреем Сердюковым, сообщили Sputnik в воскресенье в Минобороны.



© Sputnik / Виктор Толочко Подготовка к учениям "Запад" идет по плану

Визит Сердюкова в Беларусь начался 2 июля и завершится в понедельник 3 июля.

"Состоялась рабочая встреча министра обороны генерал-лейтенанта Андрея Равкова с главой российской делегации, в ходе которой стороны обсудили итоги работы в области совместной боевой подготовки сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь и подразделений Воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации", – сказали в Минобороны.

Там также сообщили, что Равков и Сердюков обсудили планы сотрудничества Беларуси и России в перспективе.

В понедельник 3 июля российская военная делегация примет участие в наблюдении за парадом войск в честь Дня Независимости Беларуси.