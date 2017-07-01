Пикник в усадьбе Огинского: солнце, игры, детский смех

Реконструкторы из Беларуси, России и Польши съехались в Залесье, чтобы провести весь день в усадьбе Михаила Клеофаса Огинского, построенной в начале XIX века. Это место не зря называли Северными Афинами: когда Огинский жил здесь, дворец-имение стал центром притяжения для творческой интеллигенции того времени.

Как и два века назад, в раскинувшемся вокруг имения парке прогуливались дамы в легких платьях под зонтиками, а галантные кавалеры спешили предложить им фрукты и напитки. Собравшиеся отдыхали на траве, а те, кто уставал нежиться в сени яблоневого сада, присоединялись к игре в крикет, стреляли из лука и просто прогуливались по тенистым аллеям.