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В Каменецком районе погиб 18-летний парень, которого друг катал на капоте

02.07.2017 20:05 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло 2 июля, около 1.30, сообщает ГАИ региона.


19-летний бесправник на Mazda катал своего товарища на капоте по улице Ленина в деревне Новоселки. Напротив дома № 8 18-летний «пассажир» сорвался, упал на дорогу и попал под колеса автомобиля. От полученных травм он умер на месте.

 
 
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Парень сорвался и упал на дорогу под колеса автомобиля.

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