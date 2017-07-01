В Каменецком районе погиб 18-летний парень, которого друг катал на капоте

ДТП произошло 2 июля, около 1.30, сообщает ГАИ региона.





19-летний бесправник на Mazda катал своего товарища на капоте по улице Ленина в деревне Новоселки. Напротив дома № 8 18-летний «пассажир» сорвался, упал на дорогу и попал под колеса автомобиля. От полученных травм он умер на месте.