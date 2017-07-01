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В Каменецком районе погиб 18-летний парень, которого друг катал на капоте
ДТП произошло 2 июля, около 1.30, сообщает ГАИ региона.
19-летний бесправник на Mazda катал своего товарища на капоте по улице Ленина в деревне Новоселки. Напротив дома № 8 18-летний «пассажир» сорвался, упал на дорогу и попал под колеса автомобиля. От полученных травм он умер на месте.
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Парень сорвался и упал на дорогу под колеса автомобиля.
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