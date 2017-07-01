Герои поединков за сборную Беларуси в Кубке Федерации Александра Саснович и Арина Соболенко составят компанию вернувшейся в теннис после родов Виктории Азаренко в основной сетке «Уимблдона». SPORT.TUT.BY рассказывает об оценке букмекерами шансов Азаренко на победу, испытании для Саснович в матче с триумфатором «Ролан Гаррос» и предстоящем дебюте Соболенко на топ-уровне.



Сборная Беларуси по теннису ппразднует выход в финал Кубка Федерации. Апрель 2017 года. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Три белоруски в основной сетке. Когда такое было?

Организаторы Уимблдонского турнира в твиттере отметили, что в первом круге считают самыми интересными парами следующие: Азаренко (прошла в «основу» за счет защищенного рейтинга. — Прим.ред.) — Беллис, Радваньска — Янкович, Цибулкова — Петкович, Лисицки — Конюх, Барти — Свитолина и Суарес-Наварро — Бушар.

Белорусских болельщиков помимо игры Виктории Азаренко на ее 11-м по счету «Уимблдоне» будет волновать, как сложатся матчи Саснович — Остапенко и Соболенко — Хромачева.

Примечательно, что в 2017 году 19-летняя минчанка Арина Соболенко впервые сыграла на травяных кортах, и именно в травяной части сезона ей удалось впервые в карьере через квалификацию прорваться в основную сетку на турнирах серии «Большого шлема».

Читайте также: « Осталось только съездить на «Уимблдон». Как Соболенко утверждается в теннисном туре

К слову, в последний раз сразу три белоруски отбирались в «основу» столь престижных соревнований в 2016 году — на открытом чемпионате Франции.

В 2015-м на «Уимблдоне» наших соотечественниц также было трое. Это Виктория Азаренко, Александра Саснович и Ольга Говорцова.

Турнирные расклады для Саснович, Соболенко и Азаренко

Наиболее сложный соперник среди белорусок достался Александре Саснович (89-й номер в мировом рейтинге). Она встретится с победительницей «Ролан Гаррос-2017» Еленой Остапенко (13 WTA) из Латвии.



Александра Саснович. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Удачное выступление 20-летней Остапенко в Париже стало сюрпризом, так что специалисты с нетерпением ждут ее появления в Уимблдоне в надежде прояснить, был ли ее успех яркой вспышкой или стал рождением новой звезды.

После перехода с грунта на траву Остапенко сыграла только в Истбурне, где провела три встречи. По итогам трехсетового матча из розыгрыша турнира ее выбила британка Йоханна Конта (7 WTA).

Тем временем Саснович провела в основе соревнований на траве в Хертогенбосе и на Мальорке также три поединка и выиграла только раз — у россиянки Анны Калинской из второй сотни теннисисток.

Что объединяет Саснович и Остапенко, так это то, что девушкам на «Уимблдоне» ранее не удавалось пройти дальше второго круга.

Арина Соболенко (136 WTA) сыграет с россиянкой Ириной Хромачевой (110 WTA). Обе стороны в этой паре дебютируют в основной части «Уимблдона». В отличие от соперницы Соболенко свое право заслужила, пройдя через квалификационное сито.

Перед «Уимблдоном» Арина провела пять матчей на траве на двух стартах Международной теннисной федерации. Причем в Манчестере Соболенко дошла до полуфинала.

Belarusian Aryna #Sabalenka qualifies for 1st slam main draw. Says she admires Azarenka but grew up playing like Sharapova. #Wimbledon2017 pic.twitter.com/CSpJYX7jq0 — Dan Imhoff (@imhoffdan) 30 июня 2017 г.

Для Хромачевой минувший сезон, когда она пробилась в первую сотню, складывался успешно, однако в 2017-м - все в точностьи до наоборот. На соревнованиях Женской теннисной ассоциации Хромачева лишь раз, в Будапеште, сумела преодолеть стартовый раунд.

Встреча на уимблдонских кортах станет второй в истории противостояния девушек. В 2015 году в полуфинале турнира в Минске Хромачева обыграла Соболенко со счетом 6:4, 6:0.



Виктория Азаренко. Фото: twitter.com/wimbledon

Экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко (683 WTA) предстоит сыграть с кем-то, кто по уровню и возрасту близок к 19-летней хорватке Ане Конюх (29 WTA), которой Вика уступила практически без борьбы на Мальорке — 1:6, 3:6. Речь о 18-летней американке Кэтрин Беллис (40 WTA).

Все там же, на Мальорке, Беллис дошла по полуфинала, одолев по пути испанку Карлу Суарес-Наварро (27 WTA) и чешку Кристину Плишкову (44 WTA). В нынешнем сезоне Кэтрин также обыгрывала польку Агнешку Радваньску (10 WTA), что говорит о хорошей форме и высоком потенциале молодой теннисистки.

Для Азаренко Беллис может стать непреодолимым барьером, но только лишь в том случае, если за последние десять дней ей не удалось прибавить по отношению к игре на Мальорке. Вика признавала проблемы со стабильностью, способностью поддерживать высокие скорости и результативным завершением розыгрышей, в которых она владела инициативой.

Как бы там ни было, не стоит требовать серию громких побед от Азаренко в травяной части сезона. Подготовку к возвращению в тур после родов она строила исходя из того, что вернется на корты только к концу июля в Стэнфорде. Там она сыграет на любимом харде, где ее сильные стороны очевидны.

А на медленном покрытии в Уимблдоне Вика просто получает игровую практику, что, безусловно, лучше, чем искать качественные спарринги в тренировочном режиме.

Букмекеры утратили веру в Азаренко?

В день жеребьевки на «Уимблдоне», 30 июня, эксперты из отечественных букмекерских контор полагали, что Виктория Азаренко может выиграть турнир с той же вероятностью, что и первая ракетка мира немка Ангелика Кербер и триумфатор «Ролан Гаррос» Елена Остапенко. С тех пор они потеряли веру в белоруску — ее коэффициент подрос на 10 единиц и нынче равен 25.

Видимо, букмекеры поменяли оценки насчет Виктории, приняв во внимание ее выступление на Мальорке и турнирные расклады в Уимблдоне. Например, за победу Азаренко в первом раунде предлагается коэффициент 1.89, тогда как ее сопернице Беллис присвоили коэффициент лишь немногим больше — 1.92.

Букмекерская контора William Hill предлагает менее привлекательные условия. Первоначальную сумму в случае успеха Азаренко удастся увеличить в 29 раз. Среди фаворитов турнира расположились испанка Гарбинье Мугуруса (коэффициент 15) и британка Йоханна Конта (15), представительницы Чехии Каролина Плишкова и Петра Квитова (по 5.5).

Как белоруски проводят время в Лондоне?

После прибытия в столицу Великобритании Александра Саснович опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию с прогулки по улицам города.

Подписала снимок Саша цитатой из фильма «Правила съема: Метод Хитча»: «Жизнь измеряется не количеством сделанных вдохов и выдохов, а количеством тех моментов, когда от счастья захватывает дух».

Публикация от Aliaksandra Sasnovich (@aliaksandrasasnovich) Июн 27 2017 в 9:36 PDT

Арина Соболенко в лондонском супермаркете прокатилась на продуктовой тележке, которой управлял ее тренер Халил Ибрагимов. У прилавка с готовой едой в контейнерах Арина не нашла ничего подходящего и скомандовала Халилу: «Туда (налево) пошли ходить!»