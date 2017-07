Герои поединков за сборную Беларуси в Кубке Федерации Александра Саснович и Арина Соболенко составят компанию вернувшейся в теннис после родов Виктории Азаренко в основной сетке «Уимблдона». SPORT.TUT.BY рассказывает об оценке букмекерами шансов Азаренко на победу, испытании для Саснович в матче с триумфатором «Ролан Гаррос» и предстоящем дебюте Соболенко на топ-уровне.

Организаторы Уимблдонского турнира в твиттере отметили, что в первом круге считают самыми интересными парами следующие: Азаренко (прошла в «основу» за счет защищенного рейтинга. — Прим.ред.) — Беллис, Радваньска — Янкович, Цибулкова — Петкович, Лисицки — Конюх, Барти — Свитолина и Суарес-Наварро — Бушар.

Белорусских болельщиков помимо игры Виктории Азаренко на ее 11-м по счету «Уимблдоне» будет волновать, как сложатся матчи Саснович — Остапенко и Соболенко — Хромачева.

Примечательно, что в 2017 году 19-летняя минчанка Арина Соболенко впервые сыграла на травяных кортах, и именно в травяной части сезона ей удалось впервые в карьере через квалификацию прорваться в основную сетку на турнирах серии «Большого шлема».

К слову, в последний раз сразу три белоруски отбирались в «основу» столь престижных соревнований в 2016 году — на открытом чемпионате Франции.

В 2015-м на «Уимблдоне» наших соотечественниц также было трое. Это Виктория Азаренко, Александра Саснович и Ольга Говорцова.

Наиболее сложный соперник среди белорусок достался Александре Саснович (89-й номер в мировом рейтинге). Она встретится с победительницей «Ролан Гаррос-2017» Еленой Остапенко (13 WTA) из Латвии.

Удачное выступление 20-летней Остапенко в Париже стало сюрпризом, так что специалисты с нетерпением ждут ее появления в Уимблдоне в надежде прояснить, был ли ее успех яркой вспышкой или стал рождением новой звезды.

После перехода с грунта на траву Остапенко сыграла только в Истбурне, где провела три встречи. По итогам трехсетового матча из розыгрыша турнира ее выбила британка Йоханна Конта (7 WTA).

Тем временем Саснович провела в основе соревнований на траве в Хертогенбосе и на Мальорке также три поединка и выиграла только раз — у россиянки Анны Калинской из второй сотни теннисисток.

Что объединяет Саснович и Остапенко, так это то, что девушкам на «Уимблдоне» ранее не удавалось пройти дальше второго круга.

Арина Соболенко (136 WTA) сыграет с россиянкой Ириной Хромачевой (110 WTA). Обе стороны в этой паре дебютируют в основной части «Уимблдона». В отличие от соперницы Соболенко свое право заслужила, пройдя через квалификационное сито.

Перед «Уимблдоном» Арина провела пять матчей на траве на двух стартах Международной теннисной федерации. Причем в Манчестере Соболенко дошла до полуфинала.