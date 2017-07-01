Германия играет с Чили в финале Кубка конфедераций. Мультимедийный онлайн TUT!

В финальном матче Кубка конфедераций сыграют сегодня сборные Германии и Чили.



Reuters

На групповом этапе чемпионы мира одолели Австралию (3:2), Камерун (3:1) и сыграли вничью с Чили (1:1). В полуфинале же подопечные Йоахима Лева разгромили Мексику (4:1).

Что касается чилийцев, то помимо вышеупомянутой ничьи с Германией, у них в группе были победа над Камеруном (2:0) и ничья с Австралией (1:1). В полуфинале южноамериканцы обыграли по пенальти Португалию (0:0, 3:0).

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 21.00.

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