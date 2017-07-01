Беларусь сыграет с КНДР на Кубке Короля в Таиланде

Сборная Беларуси по футболу 14−16 июля примет участие в турнире Кубок Короля в Таиланде, сообщил главный тренер национальной команды Игорь Криушенко.

В турнире, помимо страны-хозяйки, сыграют сборные КНДР и Буркина-Фасо.

Сборная Беларуси ранее не встречалась ни с одним из трех соперников.





Игорь Криушенко рассказал, что на Кубке Короля у него будет возможность просмотреть потенциальных кандидатов в национальную команду.

— Котляров будет приглашен в сборную?

— Да. Он в списке кандидатов на турнир в Таиланде, Кубок Короля. Игроки лидирующих клубов будут задействованы в еврокубках — поэтому будет возможность просмотреть потенциальных кандидатов в сборную.

— Кто из «Славии» может появиться в сборной?

— Я и помощники постоянно следим за игрой представителей всех команд. Будем рассматривать игру и следить за показателями футболистов. Сейчас ничего сказать не могу, — сказал наставник сборной.