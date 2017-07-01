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Беларусь сыграет с КНДР на Кубке Короля в Таиланде
Сборная Беларуси по футболу 14−16 июля примет участие в турнире Кубок Короля в Таиланде, сообщил главный тренер национальной команды Игорь Криушенко.
В турнире, помимо страны-хозяйки, сыграют сборные КНДР и Буркина-Фасо.
Сборная Беларуси ранее не встречалась ни с одним из трех соперников.
Игорь Криушенко рассказал, что на Кубке Короля у него будет возможность просмотреть потенциальных кандидатов в национальную команду.
— Котляров будет приглашен в сборную?
— Да. Он в списке кандидатов на турнир в Таиланде, Кубок Короля. Игроки лидирующих клубов будут задействованы в еврокубках — поэтому будет возможность просмотреть потенциальных кандидатов в сборную.
— Кто из «Славии» может появиться в сборной?
— Я и помощники постоянно следим за игрой представителей всех команд. Будем рассматривать игру и следить за показателями футболистов. Сейчас ничего сказать не могу, — сказал наставник сборной.
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Сборная Беларуси по футболу 14−16 июля примет участие в турнире Кубок Короля в Таиланде.
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