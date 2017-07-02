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Сборная Беларуси по пляжному футболу в третий раз выиграла Кубок Дружбы

02.07.2017 23:31 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси по пляжному футболу в третий раз выиграла Кубок Дружбы, розыгрыш которого завершился в Витебске, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото с сайта belta.by

Сегодня в заключительном поединке белорусы переиграли команду Азербайджана со счетом 4:3. Свой второй хет-трик на этом турнире оформил капитан белорусской дружины Игорь Бриштель, который с 6 голами стал лучшим бомбардиром соревнований.

До этого белорусская команда, которой впервые руководил испанский специалист Николас Альварадо, разгромила литовских «пляжников» — 11:2 и с минимальным преимуществом одолела соперников из Турции — 2:1.

В другом сегодняшнем матче турецкая сборная выиграла у литовцев — 7:4.

Итоговое положение: Беларусь — 9 очков (разница мячей — 17−6), Турция — 5 (10−7), Азербайджан — 3 (11−9), Литва — 0 (9−25).

Лучшим игроком 7-го Кубка Дружбы признан лидер турецкой сборной Барыс Терзиоглу, среди голкиперов лауреатом стал азербайджанский страж ворот Эльчин Гасимов.

Для сборной Беларуси это третий триумф в розыгрыше Кубка Дружбы, столько же раз первое место занимала команда Ирана, один раз первенствовали украинцы.

Теперь игроки белорусской национальной дружины отправятся в свои клубы и будут готовиться к матчам плей-офф чемпионата страны. В четвертьфиналах 8 и 9 июля в Кировске сыграют: БАТЭ (Борисов) — «Кировск-ДЮСШ», «Витоблспорт» (Витебск) — «М-Сити» (Мозырь), «Гроднооблспорт» — «Форсаж» (Слоним), «Лагуна-Кикерс» (Брест) — АК «Дзержинский».

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сборная Беларуси по пляжному футболу в третий раз выиграла Кубок Дружбы, розыгрыш которого завершился в Витебске.

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