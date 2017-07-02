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Японская компания будет обеспечивать Азаренко ракетками и экипировкой

02.07.2017 22:57 — Разное | Tut.by  
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Экс-первая ракетка мира белоруска Виткория Азаренко подписала контракт с японской компанией Yonex — производителем экипировки для бадминтона, тенниса и гольфа. Фирма производит ракетки, воланы, клюшки, одежду и аксессуары для этих видов спорта.

Фото: yonex.co.uk

Как отмечает официальный сайт компании Yonex, по условиям контракта белоруска будет обеспечиваться экипировкой японского производителя, используя на предстоящем Уимблдоне ракетку и аксессуары Yonex, а также сумку для ракеток Pro Series.

— Чувствую, что еще не достигла своей лучшей формы. Я осознавала, что для того, чтобы добится своих целей, мне нужно было менять технику, биомеханику, а также найти идеальную ракетку для улучшения моей игры. Поэтому, прежде чем вернуться на корт, я воспользовалась возможностью найти что-то, что поможет мне увеличить силу ударов и улучшить контроль мяча, — пояснила Виктория Азаренко, которая возобновила выступления после 13-месячного отпуска, связанного с рождением сына.

— Ракетки Yonex ISOMETRIC на самом деле очень мне знакомы, — отметила Азаренко, которая использовала их еще в юном возрасте. И вот теперь ей рекомендовал этого производителя ее новый тренер Майкл Джойс.

 
 
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По условиям контракта белоруска будет обеспечиваться экипировкой японского производителя и будет соревноваться на предстоящем Уимблдоне используя ракетку и...

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