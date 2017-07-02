Директором ИООО «Славкалий» назначен Игорь Кожич

Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров компании, которое состоялось 30 июня.

Об этом сообщает БЕЛТА , ссылаясь на пресс-службу предпрития.

На работу в компанию Игорь Кожич пришел в 2016 году на должность заместителя директора по производству. С февраля текущего года исполнял обязанности директора.

Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей началось в 2016 году, а в сентябре 2015-го президент Беларуси Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев заложили капсулу на месте будущего предприятия.

Нежинский комбинат мощностью до 2 млн тонн хлорида калия в год будет вторым в стране по добыче калийной руды и производству калийных удобрений.

В настоящее время единственным в Беларуси производителем хлоркалия является государственный «Беларуськалий».