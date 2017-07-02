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Директором ИООО «Славкалий» назначен Игорь Кожич
Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров компании, которое состоялось 30 июня.
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На работу в компанию Игорь Кожич пришел в 2016 году на должность заместителя директора по производству. С февраля текущего года исполнял обязанности директора.
Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей началось в 2016 году, а в сентябре 2015-го президент Беларуси Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев заложили капсулу на месте будущего предприятия.
Нежинский комбинат мощностью до 2 млн тонн хлорида калия в год будет вторым в стране по добыче калийной руды и производству калийных удобрений.
В настоящее время единственным в Беларуси производителем хлоркалия является государственный «Беларуськалий».
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Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров компании, которое состоялось 30 июня.
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