Нерадостный прогноз: синоптики обещают на День Независимости дожди

МИНСК, 2 июл – Sputnik. Неустойчивая погода с дождями сохранится в Беларуси в понедельник 3 июня, сообщили Sputnik в воскресенье в Sputnik.



Sputnik / Александр Шурмелев День вышиванки в Минске: дождь, танцы и бонстики

Погода в республике испортилась 2 июля: вслед за летним теплом пришло похолодание с осадками и порывистым ветром.

По информации Гидромета, дождливо будет и на День Независимости: ночью и днем пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни. Температура воздуха днем составит от +18 до +22°C.

В Минске, по информации синоптиков, также завтра ожидается дождь: его вероятность днем составляет 70-80%. Воздух в белорусской столице прогреется до +20°C, возможен порывистый ветер.