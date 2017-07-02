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Нерадостный прогноз: синоптики обещают на День Независимости дожди

02.07.2017 20:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июл – Sputnik. Неустойчивая погода с дождями сохранится в Беларуси в понедельник 3 июня, сообщили Sputnik в воскресенье в Sputnik.

Нерадостный прогноз: синоптики обещают на День Независимости дожди
Sputnik / Александр Шурмелев
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Погода в республике испортилась 2 июля: вслед за летним теплом пришло похолодание с осадками и порывистым ветром.

По информации Гидромета, дождливо будет и на День Независимости: ночью и днем пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни. Температура воздуха днем составит от +18 до +22°C.

В Минске, по информации синоптиков, также завтра ожидается дождь: его вероятность днем составляет 70-80%. Воздух в белорусской столице прогреется до +20°C, возможен порывистый ветер.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске, по информации синоптиков, также завтра ожидаются осадки: их вероятность днем составляет 70-80%.

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