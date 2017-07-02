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Три дня веселья: как Могилев отпраздновал 750-летие

02.07.2017 20:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Праздник стал интернациональным – в нем принимает участие полторы сотни гостей из всех городов-побратимов и городов-партнеров. 

Город тщательно готовился к важной для него дате, а программа мероприятий включала в себя все виды культурной и спортивной активности.

Концертные площадки разместили не только в центре, но и в жилых районах. Ярким акцентом стало масштабное субботнее пиротехническое шоу – подарок Могилеву от КНР.

 
Теги: Могилев
 
 
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Вот уже три дня подряд Могилев звучит, пляшет, разрывается грохотом салютов и переливается от уличных украшений: в этом году ему исполняется 750 лет. Смотрите...

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