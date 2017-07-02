Три дня веселья: как Могилев отпраздновал 750-летие

Праздник стал интернациональным – в нем принимает участие полторы сотни гостей из всех городов-побратимов и городов-партнеров.

Город тщательно готовился к важной для него дате, а программа мероприятий включала в себя все виды культурной и спортивной активности.

Концертные площадки разместили не только в центре, но и в жилых районах. Ярким акцентом стало масштабное субботнее пиротехническое шоу – подарок Могилеву от КНР.