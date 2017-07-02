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Логотип Google стал красно-зеленым в честь Дня Независимости Беларуси

03.07.2017 00:25 — Разное | Tut.by  
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Логотип Google в Беларуси 3 июля стал красно-зеленым — так компания напоминает, что сегодня в нашей стране отмечается День Независимости.

На стартовой странице Google в Беларуси 3 июля показывается специальный праздничный дудл с развевающимся белорусским флагом. При клике на флаг открываются результаты поискового запроса «Дзень незалежнасці Беларусі».


Напомним, что Google регулярно заменяет свой логотип на так называемые дудлы (англ. doodle «выводить каракули, небрежно рисовать»). Обычно это происходит в праздничные дни, дни рождения известных людей и крупные события.

Иногда дудлы видны только пользователям одной страны или региона (например, сегодняшний красно-зеленый увидят только белорусы), иногда — более глобально (День святого Валентина).

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В центре дудла - развевающийся белорусский флаг.

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