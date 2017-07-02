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Логотип Google стал красно-зеленым в честь Дня Независимости Беларуси
Логотип Google в Беларуси 3 июля стал красно-зеленым — так компания напоминает, что сегодня в нашей стране отмечается День Независимости.
На стартовой странице Google в Беларуси 3 июля показывается специальный праздничный дудл с развевающимся белорусским флагом. При клике на флаг
Напомним, что Google регулярно заменяет свой логотип на так называемые дудлы (англ. doodle «выводить каракули, небрежно рисовать»). Обычно это происходит в праздничные дни, дни рождения известных людей и крупные события.
Иногда дудлы видны только пользователям одной страны или региона (например, сегодняшний красно-зеленый увидят только белорусы), иногда — более глобально (День святого Валентина).
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В центре дудла - развевающийся белорусский флаг.
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