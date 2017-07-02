Всем известно, что женщины обожают комплименты. Особенно от любимого человека. Однако слова поддержки способны воодушевить любого человека. Даже мужчину. Я бы, пожалуй, сказал, что мужчин в первую очередь. Мы не так уж сильно шикуем общением, а ожидать простого человеческого одобрения нам запрещено на уровне мотивационных картинок в социальных сетях. А это знаете ли серьезный уровень. Всю юность нас пытается поддерживать мама, но и ее слова обесцениваются этим прекрасным, дружелюбным миром на раз. Так что остаетесь именно вы — милые спутницы жизни. Ваша правильная поддержка способна в корне изменить мировоззрение мужчины, усилить и оформить его стремления. Ну и конечно же, мы такое не забываем. В эти моменты мужчины тоже начинают любить ушами. Так что, несмотря на стереотип о мужской неразговорчивости, с мужчиной очень важно говорить и не бояться сказать ему что-нибудь приятное. Вот небольшой перечень фраз, обязательных к прослушиванию вашему мужчине. Если вы его любите, конечно.





Извини меня

Начнем, пожалуй, с очевидного, но довольно сложного. Уж не знаю почему, но у женщин извинения не особо популярны. Тем не менее это важно для него. Мужчины не жаждут отчаянного раскаяния в содеянном, но способность женщины признать свою неправоту и просто извиниться за резкое словцо во время эмоциональной бури, определенно снимает барьер недопонимания. Да что я рассказываю, уж кто, как не женщины, знает цену старому доброму «извини», с последующими осторожными попытками заключить колючего ежа в объятия. Мужчины обычно не дуются демонстративно, потому что нельзя, но ценят извинения не меньше. «Прости меня» показывает не столько вашу неправоту, сколько отношение к партнеру и степень вашей близости, так что не скупитесь на извинения, и тогда можно будет еще где-нибудь накосячить.

Как малое дитя!

Да, именно так. Данное выражение (или его аналоги, произнесенные с верной интонацией) только порадует вашего мужчину. Тем, что мы — большие дети, уже никого не удивишь. Но нам приходится постоянно бороться с прессингом со всех сторон, направленным на то, чтобы сделать нас поугрюмее. Боремся и всегда побеждаем — мы же мужчины! Однако победа эта нам дается нелегко, так что каждый мужчина будет рад не скрывать своего внутреннего ребенка хотя бы дома. Однако давайте обозначим, что мы говорим об адекватных мужиках. Если он прыгает с друзьями на диване или жжет костёр в раковине — это и правда не к добру. Но вот желание поиграть во что-нибудь на компьютере или очень глупо (но безопасно) пошутить над котом — это необходимо. Мужчины так перезагружаются для последующих, набитых серьезностью миссий. Так что не бойтесь дать ему понять, что заметили его перевоплощение из защитника в безобразника и не против этого. Если мужчина-ребенок будет чувствовать себя с вами комфортно, то и мужчина-взрослый будет привязан к вам на века.

Мы можем попробовать сделать так

Не «нам нужно сделать так!», а именно помощь и равноправное участие. Мужчина по умолчанию главный «решала» в семье. Так заведено, и вроде бы так правильно. Но случается и такое, когда вашему столпу трудно разобраться с проблемой в одиночку. Он или не видит оптимального решения, или не может его осуществить. И в этот момент ему плохо. Вот тут как раз самое время для демонстрации того, что он многовато о себе думает (в хорошем смысле). Порой женщина может выработать план действий столь совершенный, что не совсем понятно, почему она играет на вторых ролях. Ну или создает видимость такой игры. А если у вас нет никаких идей по поводу сложившейся проблемы, то все равно предлагайте что угодно. Он увидит именно участие, почувствует, что он не один, а с таким приливом сил обычно и приходит решение любой ситуации.

Спасибо

Тут все настолько просто, что не ясно, почему у людей до сих пор бывают с этим проблемы. Благодарность — беспроигрышная стратегия в любой ситуации, а зона влияния слова «спасибо» распространяется далеко за пределы семейной жизни. Но и в ней она играет первостепенную роль. Проблема восприятия женщины «как должное» по истечении какого-то времени отношений всегда была популярна. Оно и понятно — ситуация эта вполне реальна. Но и мужчина со временем начинает недополучать. Почему раньше он привозил вам любимые круасаны, а вы благодарили его за это так, будто он вам жизнь спас? А сейчас вы отправляете эти круасаны в СМС со списком отвратительных «здоровых» продуктов, которые необходимо купить в час пик по пути домой с работы. И, встречая его с четырьмя пакетами, только фыркаете, что сметана не та. Мы от этого тоже не балдеем. Так что не забывайте благодарить своего мужчину как за великие дела, так и за приятные мелочи.

Что значит ты не справишься? Это же ты!

Несмотря на то, что все мужчины, однозначно, — машины для решения проблем и иного предназначения нет, они все же могут приуныть. Бывает какое-нибудь сложное дело или не очень сложное, зато сразу вагон. Или ему предстоит взяться за что-то, чем он раньше не занимался. Например, сменить работу или стать отцом. В такие моменты и стоит напомнить ему, что вы его потому и выбрали, что он лучший. И что эти трудности лишь для простых смертных трудны, а ваш супергерой точно их преодолеет. Эта форма поддержки одновременно и воодушевляет мужчину, и заставляет понять, что его действительно любят. А еще — что он лучше всех, как он всегда и считал. И никто не справится с этим лучше, чем любящая женщина. Взамен он будет чувствовать себя в вашем присутствии еще важнее, чем обычно, что, определенно, на пользу прочности ваших отношений.

Я тебе доверяю





Здесь речь уже о его ощущении себя как главы семьи. Социальные роли присутствуют в обществе, как бы мы ни пытались от них отделаться. Если вы бесконечно умны и можете решить любую задачу вашей пары самостоятельно — это, безусловно, хорошо. Но он должен хоть иногда получать знаки того, что вы верите в его мудрость и доверяете ему принять решение за двоих. Все равно он решит то, что вы и хотели. Женская хитрость — непреодолимая сила. Но он должен знать, что реализуется с вами как глава ячейки общества. Тогда и атмосфера внутри самой ячейки будет что надо.

Давай подумаем, как это купить

Разумеется, речь идет о дичайшей ерунде, назначение которой вы не понимаете всем своим нутром. Спиннинг, гироскутер, игровая приставка или дорогущий спортивный лук. Каждый мужчина мечтает о какой-нибудь штуке. Но есть семейный бюджет, есть незыблемое обязательство копить на море. Да и шторы пора новые покупать. И вот вы думаете — я шучу, а мужчин такое положение вещей вгоняет потихоньку в уныние. Ясно, что все эти игрушки — не первостепенной важности вещи. Он и сам это понимает, иначе давно купил бы без разговоров. Но страданиям должен быть положен конец, ведь терпение небезгранично. Так что те женщины, что сменяют «мы не можем себе этого позволить» на «давай подумаем, как нам это купить» всегда имеют более крепкую семью.

Я тебя люблю

Ну конечно, этот список был бы неполон без самых главных слов для любой пары. Все любят, когда их любят. Настолько все, что и мужчины тоже. Так что не бойтесь показаться навязчивой и, если не помните, когда говорили об этом в последний раз — смело кричите, шепчите, пишите эсэмэс или шлите целующий смайлик на худой конец. Ни один мужчина еще не умер от того, что его залюбили донельзя.

По официальным данным.