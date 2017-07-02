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Полевые цветы ветеранам: как праздновали 30 лет освобождения Беларуси

03.07.2017 08:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сегодня их лица можно увидеть только на кадрах архивной кинохроники — тысяч ветеранов, освобождавших Минск, Витебск, Гродно, другие города Беларуси, а потом еще половину Европы. На старых архивных кадрах им дарят простые полевые цветы и говорят "спасибо" за этот день и за освобождение страны от фашистского ига.

Им повезло — они не только прошли все ужасы войны, но и смогли увидеть Победу, услышать это мирное "спасибо". Но они всегда будут помнить о тех, кто не вернулся с войны, положил свою жизнь на алтарь Победы.

Первый секретарь ЦК Компартии Белорусской ССР Петр Машеров, герой войны и партизан, в День освобождения во главе колонны ветеранов возложил венки к вечному огню на месте навсегда исчезнувшей с лица земли белорусской деревни Хатынь и у монумента Победы в Минске.

Смотрите на кадрах кинохроники, как проходили в Минске торжества в честь 30-летия освобождения Беларуси.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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В день 30-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков тысячи освободителей прошли торжественной демонстрацией по проспекту Ленина в Минске.

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