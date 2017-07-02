Минск в 1944-м и 2017-м: сравнительная фотогалерея

Послевоенный Минск изменился до неузнаваемости. В отстроенном практически заново городе почти не осталось знаковых мест, помнящих события более чем 70-летней давности. Но такие места все же сохранились.

Sputnik предлагает вам сравнить фотографии столицы Беларуси, снятые в момент освобождения, с современными видами города. Ведь знакомые всем силуэты улиц до сих пор хранят память о тех временах, а сохранившиеся здания напоминают о том, что не так уж давно под их окнами гремела совсем не черно-белая война.