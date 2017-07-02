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Минск в 1944-м и 2017-м: сравнительная фотогалерея

03.07.2017 09:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Послевоенный Минск изменился до неузнаваемости. В отстроенном практически заново городе почти не осталось знаковых мест, помнящих события более чем 70-летней давности. Но такие места все же сохранились.

Sputnik предлагает вам сравнить фотографии столицы Беларуси, снятые в момент освобождения, с современными видами города. Ведь знакомые всем силуэты улиц до сих пор хранят память о тех временах, а сохранившиеся здания напоминают о том, что не так уж давно под их окнами гремела совсем не черно-белая война.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Сравнительная галерея фотографий Минска после освобождения от оккупации и в наши дни.

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