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Как англичанка победила анорексию и стала чемпионкой по бодибилдингу

03.07.2017 09:10 — Разное | Tut.by  
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Сложно поверить, но эта мускулистая девушка еще полтора года назад боролась с анорексией. Сейчас англичанка Никола Кинг успешно участвует в соревнованиях по бодибилдингу и выглядит лучше, чем когда-либо в жизни.



На соревнованиях Pure Elite в Великобритании Никола завоевала первое место в категории «Лучшая трансформация тела»

«Болезнь подкралась незаметно. Сначала я отказалась от шоколада, потом мне показалось, что и другая еда слишком калорийная», — вспоминает Никола Кинг.

В какой-то момент Никола вообще отказалась от еды. Она весила чуть больше 25 килограммов, а ее худоба была настолько пугающей, что доктора всерьез говорили о возможном отказе внутренних органов и смерти девушки.


После полугодового лечения она начала посещать тренажерный зал под постоянным надзором тренеров, ведь ей требовалось нарастить мышцы почти с нуля. А мышцы девушке были нужны, чтобы просто удерживать свое тело. Тренировки продолжались месяц за месяцем, и Никола решила заняться бодибилдингом профессионально.

«Занятия в тренажерном зале дали мне цель в жизни. Для меня спорт — это лучше терапии и способ справиться с проблемами. Нагрузка дает мне чувство свободы, особенно когда я заставляю работать тело на максимуме, но это не убивает меня, а делает сильнее и здоровее», — делится Никола Кинг. — Конечно, у меня еще есть проблемы со здоровьем, но я чувствую, что могу справиться с ними".

 
 
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Сложно поверить, что эта девушка страдала от анорексии

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