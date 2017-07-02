Внуки маршала Баграмяна: дед учил уважительно относиться ко всем людям

С ноября 1943 года маршал Иван Баграмян принял командование войсками 1-го Прибалтийского фронта, которые летом 1944 года были задействованы в Белорусской стратегической наступательной операции, получившей кодовое наименование "Багратион", в результате которой были освобождены Беларусь, часть Литвы и Латвии.

За успешную организацию действий войск 1-го Прибалтийского фронта во время Белорусской стратегической операции 29 июля 1944 года Ивану Баграмяну было присвоено звание Героя Советского Союза.

В День независимости Республики Беларусь и День освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков радио Sputnik Беларусь вспоминает беседу с потомками легендарного полководца Кариной Наджаровой и Иваном Баграмяном.

"Он был не совсем похож на военного, это был очень интеллигентный человек, с которым я мог разговаривать буквально на любую тему. Он хорошо разбирался в искусстве, литературе, мы с ним много обсуждали новые театральные постановки, кинофильмы. По телевизору показывали, например, фильм про войну, и он комментировал, что не совсем так это было", — рассказал Иван Баграмян.

По словам Карины Наджаровой, внуки далеко не сразу стали осознавать, что Иван Христофорович — знаменитый человек и легендарный военачальник, для них он был просто дедом — заботливым, внимательным и очень любящим.

"Меня он с большим энтузиазмом учил играть в шахматы,потому что считал, что это развивает мышления. Я думаю, он, конечно поддавался. Маловероятно, что я могла бы его обыграть в шахматы, он действительно очень хорошо играл. Он очень много внимания уделял нашему воспитанию и учил нас очень уважительно относиться ко всем людям, независимо от их должностей и положения в жизни", — рассказала Карина Наджарова.

Внуки Ивана Христофоровича до сих пор хранят как семейную реликвию бутылку французского коньяка, которую их деду на 70-летний юбилей подарил маршал Советского Союза Георгий Жуков.

"До сих пор хранится. Рука не поднимается ни у кого. И не поднимется, это же реликвия. Хотелось бы напомнить, что их дружба началась еще в середине 20-х годов в Питере. Четыре маршала — Жуков, Рокоссовский, Еременко и Баграмян, и вот так всю жизнь они и поддерживали отношения, тем более что дед был одним из немногих, кто поддерживал Жукова в период опалы", — рассказал Иван Баграмян.

Полную версию беседы с внуками маршала Советского Союза Ивана Баграмяна Кариной Наджаровой и Иваном Баграмяном слушайте на радио Sputnik Беларусь.